Fenomeno virale: perchè i turisti che vengono in Italia usano fare questo gesto con la carta di credito | Un riturale ormai diffusissimo

Ormai, si sa, da più di un anno, c’è l’obbligo per i commercianti di detenere il Pos per fare sì che tutti i cittadini paghino con le loro carte.

L’ultima deroga è decaduta a giugno scorso, quasi sette mesi fa. In pratica, da quel momento anche i tabaccai sono stati avvolti da quest’obbligo. I cittadini hanno, quindi, la possibilità di scegliere come pagare i propri acquisti, se in contanti o tramite pagamento bancomat. Insomma, si tratta di qualcosa che ha fatto felici proprio tutti.

O meglio, tutti tranne i commercianti che si sono battuti per fare sì che le commissioni su transazioni minime, al di sotto dei dieci euro, venissero abbattute. Inoltre, poi, richiedevano, a gran voce, che fossero abbassate quelle che riguardavano le transazioni inferiori ai 30 euro. E possiamo dire che ci siano riusciti, almeno per quest’anno.

Queste transazioni minime, possono essere effettuate anche senza inserire il PIN della propria carta e senza firmare la ricevuta di pagamento. Il tutto avviene in maniera contactless. Certo, anche transazioni più grandi possono avvenire in questo modo, ma c’è bisogno del Pin. Ora, poi, molto turisti stanno facendo qualcosa di strano.

Si, avete capito benissimo. Più che una transazione vera e propria, si tratta di un gesto, un rituale che, in tempi precedenti, veniva messo in atto in altro modo. Parliamo di turisti stranieri che vengono in visita in una particolare città d’Italia. Si, perché solo questa è presa di mira. Quando arrivano in altre città, non viene affatto compiuto questo gesto. Vediamo di cosa si tratta.

Turisti impazziti per questa nuova moda: la tecnologia avanza ed anche le tradizioni si mettono al suo passo.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Innanzitutto, vogliamo svelarvi di quale città italiana si tratta. Parliamo di Roma, la città eterna, la capitale del nostro Paese. Questa, come ben sapete, è sempre, in ogni periodo dell’anno, presa di mira dai turisti di ogni parte del mondo. Ogni momento è quello giusto per ammirare la sua infinita bellezza e restarne esterrefatto.

Ed ora sta accadendo qualcosa in uno dei posti più iconici della città. Parliamo della Fontana di Trevi. Fino a pochissimo tempo fa, i tanti turisti solevano gettare monetine al suo interno per fare sì che potessero tornare in quei posti incantevoli. Ora, sono molti coloro i quali hanno cambiato questo rituale. Ed utilizzano le loro carte, di credito o di debito che esse siano.

In pratica, sfilano la carta dal proprio portafogli, e con un gesto veloce, la “strisciano” all’interno della fontana. Un modo come un altro per portare avanti una tradizione nel segno dell’innovazione. E sono sempre di più coloro che lo stanno facendo. Quindi, non stupitevi se, in questi giorni, passando per Fontana di Trevi, doveste incontrare qualcuno che “effettua una transazione” in acqua!