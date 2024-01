Fantastiche donne virtuali: questa App genera con la AI la fidanzata dei tuoi sogni che interagisce con te | È come l’hai sempre desiderata

La fidanzata che tutti hanno sempre sognato, ora, è a portata di mano, o meglio a portata di clic, grazie ad un’applicazione che sfrutta l’Ai.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Quello di cui tanto si parlava ed anche in maniera molto preoccupata, è diventato realtà. Il rischio, però, è quello di perdere il contatto con il mondo reale, con le relazioni vere, tangibili. Ad ogni modo, però, sono già tanti gli utenti che l’hanno utilizzata e lo stanno ancora facendo, spinti dalla curiosità che ogni novità porta in dote

Del dibattito che si è creato intorno a questa possibilità nei mesi scorsi, ne abbiamo dato cenno in precedenza. Si, perché c’è tutta una questione etica che, in molti, stanno sostenendo. In pratica, questi ultimi non riescono a capire come una immagine ed una voce possa andare a sostituire il contatto, l’affetto, l’empatia ed il calore umani.

Sin dal suo avvento, l’Intelligenza Artificiale è entrata prepotentemente nelle vite di moltissimi utenti. Basti pensare ai vari assistenti vocali digitali che ci sono in giro o ai vari tool che permettono di creare delle immagini realistiche o poster animati. E, poi, come non menzionare i tool che consentono di diventare arredatori di interni con un solo clic.

Ed ancora ci sono i chatbot di Intelligenza Artificiale. Uno su tutti, quello più famoso ed utilizzato, è ChatGPT. Ormai, è un anno che è sulle scene e, nonostante alcuni problemi, viene sempre utilizzato in maniera costante. Ora, però, ecco che arriva un’applicazione che vuole stupire tutti. Consentirà di creare la fidanzata perfetta, quella dei sogni. Capiamone di più.

Digi AI Romance: ecco l’applicazione che è diventata virale.

Le sono bastate davvero poche settimane per diventare una delle App maggiormente scaricate. Pensate che è entrata tra le prime cento all’interno dell’App Store ufficiale di Apple e si sta facendo, prepotentemente, strada anche all’interno del Google Play Store. Insomma, sta riscontrando un enorme successo. Vediamo, allora, qual è il suo funzionamento.

Ovviamente, prima di poterla utilizzare, come accade per tutte le applicazioni, questa deve essere scaricata ed installata sul proprio device. Fatto ciò, bisogna avviarla. Una volta inserite tutte le caratteristiche, vi apparirà una figura femminile, riprodotta, però, sullo stile Disney. Dopo questo passaggio, ecco che avrete a disposizione un chatbot.

Questo, col tempo, imparerà a conoscervi a fondo ed andrà adattandosi a quelle che sono le vostre esigenze ed a ciò che più vi piace. Insomma, verrà plasmata secondo i vostri sogni. Ed è questo che ha suscitato maggiore curiosità, mista a paura, timore. Si, perché per molti si può correre davvero il rischio di innamorarsene. E si perderanno, così, come già accennato in apertura, quelli che sono i contatti umani per vivere sempre più in una realtà virtuale.