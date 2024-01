Apple scatenata: per il 2024 sta facendo uscire tutti questi prodotti nuovi o ridisegnati profondamente | Inizia una nuova era

Ormai è indubbio che la società di Cupertino sia pronta, giorno dopo giorno, a fare sì che tutti i suoi utenti si stupiscano con le sue novità.

Lo ha dimostrato nel tempo, lanciando dei device davvero da paura. Ma l’attività della Apple non riguarda solo i dispositivi. Pensiamo, ad esempio, ai suoi sistemi operativi. E, ovviamente, non si possono non menzionare tutti gli aggiornamenti di questi ultimi. Nella maggioranza dei casi servono per apportare miglioramenti importanti ad essi.

Ma, ultimamente, sono state riscontrate varie problematiche che hanno fatto storcere il naso anche agli utenti maggiormente affezionati al brand. Per fortuna, però, che gli sviluppatori sono sempre all’opera per apportare tutte le soluzioni del caso. Lo hanno dimostrato da settembre scorso, quando di problemi relativi agli iPhone e ad iOS 17 erano molti, anzi moltissimi.

Subito la società è corsa ai ripari, rilasciando un aggiornamento di emergenza e, poi, con l’arrivo di iOS 17.1 e iOS 17.2 nei giorni scorsi. Insomma, ha risolto tutto ed ha implementato anche nuove funzionalità e nuove App, come Journal, ad esempio. Ora, però, le notizie che stanno circolando sono stratosferiche. Pensate che il 2024 sarà ricco di novità. Non ci sarà una sola stagione di questo nuovo anno in arrivo vuota di nuove uscite. Vediamole insieme.

Il 2024 di Apple regalerà sorrisi con nuovi prodotti ed accessori!

Sarà un anno davvero fantastico. E noi vogliamo rivelarvi tutto ciò che è in arrivo in modo che possiate farvi un’idea di quanto importante sarà il 2024 di Apple. La prima metà del nuovo anno, vedrà l’arrivo del nuovissimo CarPlay. Avrà una interfaccia completamente migliorata e diversa. Inoltre, sarà dinamica. Varierà a seconda del modello di auto. All’inizio, però, ne usufruiranno solo le Aston Martin e le Porsche.

Febbraio, invece, sarà il mese in cui faranno capolino gli Apple Visione Pro, i primi visori per la realtà mista dell’azienda fondata da Steve Jobs. All’inizio, però, ne potranno usufruire solo gli utenti che vivono negli Stati Uniti d’America e soltanto all’interno degli Apple Store. Passiamo, ora, ai mesi di marzo ed ottobre. Si, perché in questi due mesi arriveranno le nuove versioni di ben due prodotti.

I primi sono gli iPad. Nelle loro versioni Air e Mini, arriveranno a marzo e ci saranno schermi più grandi e i chip nuovi. Per questo riguarda le versioni Pro, invece, arriveranno a ottobre ed avranno gli schermi OLED. A marzo, poi, arriveranno anche i nuovi MacBook Air, mentre ad ottobre, sarà la volta dei Mac Pro e dei Mac Studio. Sarà, però, settembre il mese in cui arriveranno maggiori novità. In primis, gli utenti si troveranno dinanzi le AirPods 4 e le AirPods Pro.

Sarà anche il mese del debutto degli Apple Watch 10. Si, e rileveranno la.pressione sanguigna ed anche le apnee durante il sonno. Sia le AirPods che gli Apple Watch, arriveranno insieme alla futura generazione di iPhone. Parliamo degli iPhone 16 che già sono al centro, come al solito, di diversi rumors che girano sul web. Saranno tantissime le novità presenti sui nuovi device che, ovviamente, saranno accompagnati anche da iOS 18.