Parkside stavolta esagera: promozione irresistibile di LIDL annienta Bosch e altre marche top con i suoi prodotti | Hobby low-cost per tutti

Eccoci nuovamente a parlare di Lidl, la famosissima catena di supermercati tedesca, attiva da decenni nel settore dei discount.

Sì, perché ha messo su un evento promozionale assurdo in vista degli ultimi giorni del 2023. C’é un volantino ricchissimo di prodotti. E non parliamo soltanto di quelli alimentari. Ce n’é per tutti i gusti, dall’abbigliamento ai dispositivi elettronici, passando anche per il bricolage ed il fai da te. E per gli amanti di questa ultima attività, c’é qualcosa di imperdibile.

Molto spesso, questi ultimi, si fiondano su produttori top di attrezzi che sono maggiormente conosciuti e pubblicizzati. E questi, però, hanno prezzi un po’ esorbitanti e non sono accessibili a tutti. Molto spesso, infatti, molti utenti rinunciano all’acquisto. Lidl, invece, con questa promozione, da la possibilità a tutti di avere dei prodotti fantastici a prezzi bassi.

Ed è anche questo il caso del prodotto di cui vogliamo parlarvi che è a marchio Parkside. Si tratta di un set trapano a percussione ricaricabile ad un prezzo davvero accessibile a tutti. Avrete a disposizione in casa, dopo il suo acquisto, un attrezzo davvero formidabile con un piccolo, anzi, piccolissimo investimento.

C’é un solo neo, purtroppo. Infatti, come al solito quando si parla di eventi promozionali, c’é una data di scadenza fissata. Questa volta la promozione dura fino al prossimo 31 dicembre. Quindi bisognerà sbrigarsi per far sì che si entri in possesso di questo set davvero fantastico. Vediamo di quale attrezzo parliamo e, soprattutto, le sue caratteristiche ed il suo costo!

Set trapano a percussione Parkside in offerta da Lidl: non potrete perdervelo!

L’attrezzo per il “fai da te” è contenuto all’interno del volantino Lidl: “Speciale Menù di Capodanno – Buone Feste“. E quest’ultimo, come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, ha come termine fissato per la scadenza delle offerte, il prossimo 31 dicembre. Quindi, manca davvero pochissimo al gong!

Il Set trapano a percussione ricaricabile Parkside, non ha nulla da invidiare ad attrezzi simili, prodotti da marchi più importanti e conosciuti. Anzi, è in grado di competere ad armi pari ed ha un prezzo che è praticamente la metà dei suoi fratelli maggiormente acquistati. Nella confezione, troverete il trapano con due batterie, il caricabatterie ed un set di accessori da 98 pezzi.

La durata del suo motore è dieci volte maggiore, c’é un manico aggiuntivo che si può orientare e compie un giro completo. In più, troverete la luce di lavoro a Led. Insomma, si tratta di un attrezzo completo che non vi farà rimpiangere, in alcun modo e per nessuna ragione al mondo, quelli che sono prodotti da altri marchi ben più noti.