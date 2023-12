Smartphone, se ti becchi un malware non andare nel panico: ecco i passaggi chiave per ripristinare il cellulare senza perdere dati | Sicuri e protetti

E’ qualcosa che può capitare all’improvviso e, quindi, non c’é alcuna avvisaglia che si possa avere prima di incappare in virus sul cellulare.

Purtroppo è così. Un po’ come quando ci si becca l’influenza. Il giorno prima si sta bene e quello successivo ci si ritrova col naso che cola, la tosse e, magari, anche la febbre. Ad ogni modo, però, in entrambi i casi, bisogna stare molto, ma molto attenti. Sì, perché si può anche prevenire. Dovete sapere, però, che, una volta beccato il virus, non bisogna andare nel pallone.

Non fatevi prendere dal panico, perché c’é una medicina per tutti i mali. Per capire se lo smartphone in possesso sia stato attaccato da un malware, ci sono dei segnali a cui prestare la massima attenzione. In particolar modo, ci si ritroverà con un device che si scarica troppo velocemente. Ma anche la sua velocità dimezzata può essere un serio problema.

E, poi, come non menzionare tutte quelle fastidiosissime finestre che si aprono quando uno meno se lo aspetta? Parliamo di quelle finestre pop up che vanno a minare quella che è la sicurezza di chi utilizza il device, magari collegandosi ad internet. E questi malware possono andare ad intaccare una serie infinita di dati.

Pensiamo, ad esempio, a tutti i dati sensibili contenuti all’interno delle varie applicazioni e che, una volta sotto attacco di un malware, possono finire nelle mani sbagliate. Insomma, il pericolo c’é, ma come per la propria salute, non bisogna farsi prendere dall’ansia. Tutto si aggiusta. Per questo motivo, vogliamo spiegarvi come rimuovere un virus dal vostro smartphone!

Android o iOS poco importa: ecco come dire addio ai malware sugli smartphone!

Innanzitutto, prima di svelarvi come rimuoverli, vi diciamo che questi virus si possono beccare cliccando su link presenti in alcune mail o in sms. Ma sono anche tante le applicazioni che vengono scaricate e moltissimi i siti web che, poi, si rivelano dannosissimi. Insomma, bisognerebbe stare molto, ma molto attenti in ogni momento.

Tuttavia, rimuovere un malware è davvero semplice. Iniziamo! Se possedete un device Android, dovrete attivare la modalità provvisoria. Attivate il Play Protect dal Play Store e rimuovete tutte le applicazioni dannose. Fatto ciò, analizzate il device e riavviatelo, disattivando la modalità provvisoria. Se, invece, possedete un iPhone dovete cancellare la cronologia.

In realtà, andrebbero cancellati proprio tutti i dati di navigazione. Già così potrebbe andare bene. Ma se non dovesse migliorare la situazione, vi consigliamo di aggiornare iOS ed effettuare il rispristino di un backup. In entrambi i casi, terminate queste operazioni avrete degli smartphone, Android o iOS, praticamente come nuovi.