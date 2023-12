iPhone sei spacciato! Ormai nelle mire degli hacker subisce sempre più attacchi | Questo il più pericoloso tra tutti

Ed eccoci, purtroppo, nuovamente a parlare di problemi legati agli iPhone, gli smartphone dell’azienda fondata da Steve Jobs.

Ne abbiamo parlato ampiamente negli scorsi mesi ed anche negli scorsi giorni quando, si stava attendendo un aggiornamento salvifico che, poi, è arrivato, per fortuna. Insomma, pare che sia rientrato tutto. O meglio, sembrava, dato che Apple sta provvedendo a rilasciare un ulteriore aggiornamento d’urgenza.

Questo arriverà entro la fine del mese di dicembre per porre, si spera, definitivamente la parola fine a tutti i bug segnalati dagli utenti in questi ultimissimi mesi. Diciamoci la verità, molti hanno pensato anche di dire addio alla società di Cupertino a causa di queste numerose problematiche. Purtroppo, però, dovete sapere che non ci sono solo bug.

Quindi, non bisogna parlare solo di malfunzionamenti. Sempre più spesso, alcune vulnerabilità sono state puntualmente sfruttate dai criminali informatici. Questi ultimi, poi, hanno dato vita ad attacchi feroci. Tra questi, in particolar modo, bisogna stare attenti ad uno. E’ quello più pericoloso di tutti e che può arrecare i danni maggiori.

Una volta sotto questo attacco tramite Bluetooth, gli utenti non potranno più fare nulla. I loro iPhone saranno alla mercé degli hacker che potranno utilizzarli a loro piacimento. Insomma, sarebbe una vera e propria tragedia. per questo motivo, abbiamo scelto di darvene ampia informazione e vi diremo anche come si diventa bersagli facili.

iPhone: attenzione a questo attacco tramite Bluetooth.

Sono già molti che sono nella più ampia fase di disperazione poiché hanno subito questo attacco informatico subdolo da parte di criminali senza scrupoli che hanno un solo obiettivo: raggiungere i dati sensibili degli utenti. Una volta fatto ciò, una volta che ne sono in piena disposizione, potranno sia decidere di sfruttarli a proprio vantaggi sia decidere di rivenderli ad altri criminali come loro. Insomma, loro hanno ampia scelta, mentre gli utenti no!

Detto ciò, bisogna capire di quale tipo di attacco si tratta. Parliamo di quello perpetrato tramite dei dispositivi piccolissimi e che, date le loro dimensioni minime, sembrano innocui. Ed invece fanno molti danni. Parliamo dei Flipper Zero e del firmware Xtreme. Quando iniziano questi attacchi si avranno sempre numerose richieste di pairing da parte di device.

Ma, alla fine, queste sono fasulle ed il vostro iPhone smetterà di funzionare. E gli utenti, da quel momento ne perderanno il controllo. Ma, attenzione, perché la Società di Cupertino, senza clamori mediatici, ha inserito la risoluzione al problema in iOS 17.2, arrivato lo scorso 11 dicembre! Non c’é traccia nel changelog, ma è tutto risolto. Correte a scaricare l’aggiornamento!