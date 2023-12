Addio al 5G: se hai una casa di questo tipo non potrai mai avere il segnale dell’alta velocità | Ecco come risolvere e perchè accade

E’ dal 2019 che la nuova tecnologia di telefonia mobile e cellulare di quinta generazione è stata distribuita in tutto il mondo.

Come ben sapete, è semplicemente più veloce delle tecnologie precedenti. Pensate che è venti volte maggiore la velocità di upload e di download rispetto alla tecnologia di quarta generazione, il 4G. Insomma, si può parlare di qualcosa di fantastico che consente agli utenti di svolgere le proprie mansioni di lavoro, ad esempio, in maniera più rapida e senza intoppi.

Ovviamente, però, non si tratta soltanto di maggiore velocità per il lavoro. Tutto è più rapido. Pensiamo, ad esempio, alle varie piattaforme che offrono contenuti in streaming. Dai film alle serie tv, passando per eventi sportivi e documentari, non c’é più bisogno di sperare che non si inceppi la loro trasmissione.

E si può usufruire tranquillamente di tutti i servigi delle varie piattaforme come Disney+, Dazn, o Netflix, per citarne alcune senza, per forza di cose, doversi incavolare perché lo streaming non va. Ovviamente, questi sono soltanto due esempi per mettervi a conoscenza di ciò che si può avere da una tecnologia del genere.

Purtroppo, però, non ci sono solo notizie belle che la riguardano. Ebbene sì, ce ne sono anche alcune che, di certo, non fanno piacere ai tantissimi utenti che l’hanno scelta. E no, non parliamo affatto di quelle che sono le voci circa i problemi per la salute. Come ben sapete, le frequenze sono le stesse già utilizzate e, quindi, già testate ampiamente in precedenza. Parliamo di ben altro.

Se abitate in una casa così, addio 5G: ecco il perché!

Ebbene sì, vogliamo dirvi subito che se siete proprietari o affittuari di una abitazione con pannelli solari, non potrete mai avere a vostra disposizione la velocità altissima di questa tecnologia cellulare wireless tutta per voi. E’ una ricerca ENEA a rivelarlo. In pratica, alcuni pannelli solari, schermano le onde elettromagnetiche emesse dalle antenne.

Ma hanno anche una conseguenza negativa su di esse. In pratica, vanno ad interferire con il segnale da loro emesso. Una scoperta del genere è davvero molto utile ed importante, dato che si sta spingendo molto sull’uso di impianti fotovoltaici per rendere maggiormente efficienti a livello energetico la maggior parte delle abitazioni italiane.

Secondo ENEA, bisognerebbe sfruttare la capacità di questi impianti di schermare le onde elettromagnetiche del 5G, a favore proprio di questa tecnologia e di quella futura, la sesta. Bisognerebbe che questi due settori avviino degli studi in grado di capire come poter avere maggiore interazione tra i pannelli solari e questa tecnologia cellulare in modo che si possa distribuire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.