Internet super-veloce: torna il bonus statale per averlo scontato grazie a questo contributo speciale | Costi finalmente abbattuti

Erano ben due anni che si attendeva una risposta del genere e, finalmente, dopo una trattativa enorme, è arrivata per la felicità di tutti.

Tra i tanti bonus ancora in vigore, infatti, ne spunta uno per la connessione internet. E questo farà in modo che le famiglie italiane possano averlo a un costo davvero irrisorio. Insomma, si tratta di un aiuto fantastico in un periodo come quello che stiamo vivendo che non è certo dei migliori. Conosciamo benissimo tutti la situazione.

Questa va avanti, ormai, da oltre tre anni. E’ iniziato tutto dalla pandemia di Covid 19 che ha portato con sé tantissime vittime innocenti. E quando sembrava fosse finito tutto e che si sarebbe potuti tornare alla normalità, ecco spuntare la Guerra tra Russia ed Ucraina. Tutto ciò ha portato una crisi economica e sociale senza precedenti.

E’ aumentato tutto, dai prezzi dei beni di prima necessità fino a quelli dei carburanti, passando per le fatturazioni delle forniture di luce, acqua e gas. Ed i cittadini italiani, ormai, sono costretti ad effettuare continui prelievi di denaro contante per poter arrivare alla fine del mese. Come se non bastasse, a depauperare i conti ci pensa anche l’inflazione.

Si è spettatori inermi di continui prelievi forzosi su base mensile intorno allo 0,6%. Insomma, è una vera e propria tragedia. per fortuna che esistono bonus come quello che va a contenere i costi delle bollette. Ed ora è arrivata anche la bella notizia che riguarda la connessione internet di cui c’é sempre più bisogno sia per lavoro che per studio, ma anche per svago. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco il bonus per avere internet velocissimo: finalmente una bella notizia dopo due anni.

Lo abbiamo accennato in apertura che questo tira e molla durava da troppo tempo ed ora, finalmente, tutti possono tirare un sospiro di sollievo. La banda ultralarga sarà alla portata di tutti grazie al fatto che la Commissione Europea, o meglio, i suoi uffici, abbiano accettato la trattativa che si è conclusa, a quanto pare, in maniera favorevole.

A guidare le contrattazioni è stata Infratel, una società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ed il bonus consisterà in ben 100 euro per ogni famiglia che ne chiederà di usufruire. Certo, in partenza erano 300 euro quelli che che sarebbero stati assegnati, ma si è voluto fare in modo che più famiglie ne beneficiassero.

E si avrà la possibilità di usufruire di uno sconto sui costi di attivazioni, dove presenti, sul canone mensile ed anche sui costi del modem dell’offerta sottoscritta. Bisognerà attendere soltanto il prossimo 14 gennaio che è il termine ultimo affinché gli operatori accettino questa soluzione, fissato proprio da Infratel.