Tinder conquista l’Italia: ecco la capitale dell’Amore nel nostro Paese, un vero record di incontri | I numeri parlano chiaro

Come esistono i trend di ricerca per Google, allo stesso modo esistono i trend per Tinder. Quali sono stati gli argomenti e gli elementi più ‘famosi’ per l’arci famosa app di incontri?

Il primo dato emerso evidenzia come il luogo dove si svolgano più incontri in assoluto tramite Tinder è Milano; ed è la seconda volta che succede dopo il 2022. Evidentemente capitale industriale d’Italia e capitale… d’amore? O così sembrerebbe. Nonostante i suoi ritmi frenetici, Milano è molto ricercata, molto battuta dalle anime in cerca di amore.

Il secondo dato evidenzia come città preferite, dopo la ‘frizzante’ Milano, è la capitale romana e naturalmente l’incantevole e romantica Firenze. Dal Lazio alla Toscana si direbbe; e nuovamente dati che non sorprendono, non stupiscono.

In generale il 2023 sembra sia stato un anno ‘allegro’, specie a confronto col terribile triennio pandemico; i single in particolare hanno saputo divertirsi, senza necessariamente trovare l’anima gemella, ma preferendo limitarsi ad appuntamenti occasionali ed edonistici.

Le tendenze su Tinder nel 2023, un segnale dei tempi?

Le tendenze principali su Tinder hanno evidenziato una prevalenza degli incontri ‘For the Plot’, cioè rivolti a scoprire nuove esperienze e nuove persone, senza limitarsi a un obiettivo specifico, ma solo con la svoglia di ‘svagarsi’, di divertirsi un po’. Secondariamente Tinder ha osservato lo spopolare del dating ‘Not Attached To an Outcome’ (NATO). No, non ci riferiamo al blocco occidentale anti russo, eredità della Guerra Fredda, ma della volontà dei single di essere interessati a vivere una nuova relazione sena obiettivi di lunga durata, senza necessariamente poi convolare a nozze.

E infine, quali sono stati gli interessi più popolari? Innanzitutto i film horror, poi l’hop hop, il tennis e persino ‘portare a spasso il cane’. Non si può dire certo che prevalgano interessi alti o accademici. Sotto il profilo invece delle info più menzionate compaiono i segni zodiacali, l’altezza, l’amore o meno per gli animali e la domanda se e quanto si fumi. So apprezzano inoltre i caratteri estroversi, caotici e ‘l’anima della festa’. Molto ambiti anche gli otaku.

Sotto il profilo invece delle canzoni associate ai profili sono andate forte Doja Cat, Lazza, e Travis Scott. Per la comunicazione la maggior parte preferisce ‘dal vivo’, ma al secondo posto troviamo chi ‘Ama i messaggi’. La maggior parte però preferisce spendere del tempo di qualità insieme.