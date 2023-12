Natale e panettoni: ecco il migliore da mangiare in famiglia quest’anno | Questi i più premiati del 2023

Il Natale è, ormai, alle porte e tutti i cittadini italiani, nonostante la crisi, si stanno dando da fare alla ricerca dei regali da mettere sotto l’albero.

Sì, e non importa se bisogna ricercarli online o c’é da mettersi in fila dinanzi ai negozi che vendono prodotti elettronici, giocattoli, indumenti. Insomma, è vero che c’é la crisi, ma a Natale c’é bisogno di un dono, anche piccolo da fare alle persone che si vogliono bene. E ciò perché c’é necessità di far sentire il calore, l’affetto, l’amore.

Dovete sapere, però, che sono molti quelli che optano anche per i generi alimentari. Un bel cesto di prodotti fa sempre piacere, non credete? Soprattutto nel momento in cui si va ad acquistare qualcosa di genuino. In realtà, basterebbe anche un solo panettone o un pandoro, ma preparato bene, senza additivi, né conservanti.

E dovete sapere di prodotti di ottima fattura ce ne sono in giro. Basterebbe saper scegliere. Certo, non si deve badare a spese, altrimenti non si va da nessuna parte. Ma, come si dice? Meglio mangiare poco e bene che mangiare tanto cibo poco salutare. E ciò non vale soltanto per i regali. Vale anche e, soprattutto, per ciò che si mangia in famiglia.

Alla fine dei pasti durante le festività non si può non consumare un buon panettone o un pandoro, non credete? Sono dolci tipici del Natale. Ecco perché abbiamo voluto preparare quella che è una mini guida ai prodotti migliori. Abbiamo preso spunto da quelli che sono stati premiati quest’anno. Siamo sicuri che ci ringrazierete.

Panettoni e pandori per le feste: ecco quelli premiati quest’anno!

E dovete sapere che troverete anche ottimi prezzi. Quindi, non solo qualità, ma anche prezzi molto bassi. E ciò può essere solo un bene. Non sempre quello che si pensa è vero. Anche un prodotto non costoso ha il suo fascino. Iniziamo subito. La ricerca al panettone e pandoro migliore ha avuto come oggetto 12 panettoni e 10 pandori.

Il primo in classifica tra i panettoni è quello basso Le Grazie di Esselunga che ha un costo di 4,99 euro. Al secondo posto di questa classifica c’é il panettone classico Coop che costa un pochino in più, 6,18 euro. Sull’ultimo gradino del podio c’é il panettone Vergani che è venduto a 11,90 euro. Passiamo, ora, ai pandori e la classifica è la seguente.

Il miglior pandoro è quello magnifico Tre Marie che ha un costo di 13,09 euro. Sul podio, al secondo posto, c’é il pandoro Conad a 4,23 euro ed infine, al terzo posto, troviamo il pandoro di Verona Bauli che è venduto a 7,36 euro. Queste sono le classifiche stilate da Altroconsumo che, però, ha eletto come miglior acquisto in assoluto il pandoro Conad.