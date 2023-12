TIM mette ILIAD e le altre al tappeto: se la attivi online paghi meno degli altri ed hai il 5G gratuito sul tuo smartphone | Inoltre 150 Giga a mese

Quello che ha pensato Tim per questo mese di dicembre, ha davvero dell’incredibile e sbaraglierà la concorrenza dei competitor.

E c’è da dire che sono davvero tantissimi in Italia. Si, perché la lista, tra quelli proprietari di rete e quelli virtuali è enorme, è lunghissima. E tutti gli operatori presenti ed operanti nel nostro paese, propongono ai loro utenti delle offerte davvero pazzesche. Ognuno cerca di sbaragliare la concorrenza dell’altro e, spesso, capita che lo stesso operatore metta su più offerte.

E per gli utenti c’è l’imbarazzo della scelta. In realtà, molto spesso, si ha proprio difficoltà a scegliere quella più congeniale alle proprie esigenze. Bisogna soffermarsi sul quello che è il bundle proposto e, ovviamente, sul prezzo mensile dell’offerta. In più, c’è da attenzionare anche il costo di attivazione dell’offerta e della SIM.

Insomma, c’è da stare molto, ma molto attenti. Poi, può capitare, anche, che il costo mensile dell’offerta attivata, dopo un solo anno dall’attivazione, aumenti. Inoltre, molti clienti di questi provider si sono ritrovati con delle bruttissime sorprese da affrontare. Parliamo di costi nascosti che, giorno dopo giorno, andavano e vanno ancora ad aumentare quelli che sono i costi previsti.

Ora, però, come abbiamo avuto modo di accennare in apertura di questo articolo, ci ha pensato Tim a mettere ordine e, soprattutto, a rendere più che appetibile una delle sue offerte. Si può attivare online e c’è tempo soltanto fino al prossimo 6 gennai

o. Vediamo, allora, qual è la proposta di questa azienda italiana a tutti gli utenti. Scopriamolo insieme.

Tim contro tutti: Iliad e gli altri sono avvertiti!

Ebbene sì, il mese di dicembre della Tim è praticamente stratosferico. C’è un’offerta che farà impazzire tutti gli utenti. Parliamo di Tim Power Supreme Easy Web New. Sono previsti minuti illimitati sia verso i numeri di rete fissa che per quelli di rete mobile. Inoltre, poi, gli utenti che decideranno di sottoscrivere questa offerta avranno anche a disposizione ben 200 SMS.

E, poi, ci sono i giga inclusi per la navigazione. Ne avranno a disposizione ben 150 GB. In realtà sono 100 GB più 50 in regalo. La tecnologia offerta è il 4G, ma se si attiva entro il 6 gennaio, gli utenti potranno decidere di attivare il 5G. Il costo mensile di questa offerta ammonta a soli 7,99 euro. Insomma, si tratta di una occasione da cogliere al volo.

L’addebito della quota mensile avviene tramite Tim ricarica automatica. Potranno usufruire di questa ghiotta opportunità tutti gli utenti che, una volta scelta questa promozione, eseguono anche la portabilità del proprio numero da Iliad o altri provider di servizi telefonici come Poste Mobile, Fastweb o Rabona Mobile.