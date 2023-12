La Terra sta “sanguinando”: fuoriuscita inspiegabile di lava colore blu preoccupa la Scienza | Che sia un nuovo macabro presagio?

Ci siamo, ecco nuovamente un evento che nessuno riesce a spiegare e che, in molti, stanno interpretando come un cattivo presagio.

Molto spesso si sente dire che il nostro Pianeta è martoriato dai comportamenti nostri, degli esseri umani che lo abitano. Ed ancora più spesso, ci si ritrova dinanzi a dei fenomeni naturali che, però, vengono decifrati come eventi soprannaturali e che sono forieri di catastrofi, di distruzione di massa, di eventi alquanto macabri.

Succede sempre, ogni volta che nessuno riesce a dare una spiegazione. Ed è avvenuto anche adesso, dato che sono in molti ad aver assistito a quello che sta accadendo in Etiopia. Dalla Terra emerge lava di colore blu. Per molti, il nostro Pianeta è ferito e sta sanguinando. E, per tale motivo, viene interpretato come se la fine fosse vicina.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, ci troviamo in Etiopia, nei pressi di uno dei luoghi in cui la vita non è bene accetta. pensate che in questa zona della Dancalia, le temperature arrivano finanche ai 60° centigradi. Ed in questa zona, desertica e salina, c’é un vulcano che, ultimamente sta dando bella mostra di sé.

Abbiamo accennato che questa zona è desertica, ma è anche salina. Sì, perché ci sono dei depositi di sale, lasciati dal Mar Rosso che si è ritirato da quella zona. Ma il protagonista di questo discorso non è il sale, ma il vulcano di cui abbiamo dato cenno e che sta facendo molto parlare di sé. Dal suo cratere esce lava blu: triste presagio o altro? Scopriamolo insieme.

Dallol: il Vulcano atipico dal quale la lava fuoriesce di colore blu!

E’ qualcosa di veramente raro che solo pochi fortunati riescono a vedere. Sì, sono pochi eletti gli spettatori della fuoriuscita della lava blu dal Vulcano Dallol. Ed uno di questi, fortunatamente, è un fotografo che ha condiviso la sua esperienza tramite le immagini scattate dalla sua macchina fotografica.

Si chiama Olivier Grunewald ed è francese e giura di non aver usato alcun escamotage per far sì che qualcosa cambiasse prima e dopo lo scatto. Dalle sue foto si nota lo strano colore della lava che tutti conoscono come rossa. E sono stati molti, come già accennato in precedenza, a disperarsi, pensando che tale fenomeno potesse nascondere qualcosa di terrificante.

Ed invece, si è scoperto il motivo reale ed è qualcosa di molto, ma molto semplice. In partenza, la lava del Dallol, come quella di tutti i vulcani del mondo è rossa! Ma, in superficie, c’é un’alta concentrazione di gas solforici che, quando esce il magma, bruciano. Ed ecco spiegato il motivo della colorazione inusuale per la lava. Niente di preoccupante!