Lavastoglie, un altro segreto per risparmiare: con il detersivo prodotto in casa la fai durare più a lunga e lo prepari in un attimo | Addio prodotti costosi

La lavastoviglie è un elettrodomestico fondamentale per milioni di italiani, e una sua corretta manutenzione è importantissima. Per mantenere in buona salute questo strumento, però, non c’è per forza bisogno di utilizzare prodotti costosi e specializzati. Il detersivo prodotto in casa è low-cost e ha alcune proprietà benefiche: ecco come produrlo.

Ogni giorno nella nostra quotidianità ci rapportiamo con alcuni strumenti necessari per svolgere tantissime operazioni differenti. La tecnologia oggi ha raggiunto un tale livello da permetterci di produrre tanti dispositivi differenti, tutti estremamente utili. L’esempio classico è quello dello smartphone, che è diventato un device fondamentale per qualsiasi essere umano.

Nelle nostre case, però, esistono anche tante apparecchiature che chi permettono di svolgere alcune attività in maniera molto semplice ed efficace. Ci riferiamo agli elettrodomestici, i quali sono un po’ croce e delizia di tutti gli italiani, e non solo. Questi apparecchi, infatti, hanno un ruolo cruciale in tanti ambiti: il frigorifero ci aiuta a conservare il cibo, la lavatrice a lavare i panni, l’asciugatrice ad asciugarli, e sono tanti gli esempi che si potrebbero riportare.

D’altro canto, però, gli elettrodomestici causano consumi elevati di acqua, gas ed elettricità. Il peso di questi consumi si sente sempre quando a fine mese arriva la bolletta, tanto più in periodi economici come quello che stiamo vivendo al giorno d’oggi. La lavastoviglie è cruciale ogni giorno, ma non sempre serve spendere tanto per avere ottimi risultati.

Il detersivo fai-da-te è top: ecco come farlo

Quando abbiamo bisogno di cercare la massima qualità, in qualsiasi ambito, il primo pensiero va ai prodotti e agli strumenti più costosi presenti sul mercato. In alcuni casi, invece, la soluzione è ottima anche spendendo davvero poco. Per esempio, il detersivo per la lavastoviglie si può produrre tranquillamente in casa, senza affrontare costi eccessivi su prodotti eccessivamente sofisticati.

Per fare un detersivo liquido in casa, basta semplicemente riempire un flacone per metà con il detersivo per piatti e per l’altra metà con aceto bianco. Volendo, si può anche optare per un detersivo in polvere. Per produrlo è necessario utilizzare un cucchiaio di sapone liquido, 300 g di bicarbonato di sodio, 100 ml di acqua demineralizzata, 15 gocce di glicerina, 15 di olio essenziale di timo e 15 di olio essenziale di arancio dolce. Questi prodotti non solo laveranno le stoviglie in maniera efficace, ma permetteranno anche di mantenere in buona salute la lavastoviglie.