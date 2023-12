Google mette le mani sui McDonald’s: la famosa catena di fastfood ora sconvolta dal colosso tech | Quali cambiamenti dobbiamo aspettarci nei ristoranti?

L’intelligenza artificiale si prepara a sbarcare anche nei fast food. E’ infatti notizia dell’ultima ora che la nota catena Mac Donald’s implementerà l’IA nei propri piatti.

Perchè Mc Donald’s vuole abbinare l’intelligenza artificiale alle proprie catene di fast food? Forse un cuoco digitale, forse un sovrintendente elettronico, forse un innovatore nella comunicazione. Tutte le possibilità sono aperte.

E l’innovazione avverrà con nientemeno che ‘Gemini‘, la nuova intelligenza artificiale generativa sviluppata da Google. A partire dal 2024 l’IA verrà inserita nel work flow dei fast food del pagliaccio dal naso rosso.

Si tratterà, per i tanti Mc Donald’s nel mondo, di inserire nel proprio hardware e software la nuova IA ‘Gemini. L’IA avrà il compito di analizzare l’esperienza dei clienti e comprendere come ottimizzarla adeguatamente.

Ma a che cosa diamine potrà servire, per Mc Donald’s, l’intelligenza artificiale? Sembra che abbia a qualcosa a che fare con la gestione del lavoro dei dipendenti del noto fast food. In teoria non ci saranno licenziamenti quale conseguenza dell’utilizzo dell’IA; però già molti tremano, iniziano a sudare freddo. Si tratta dopotutto di un colosso noto per pratiche tutt’altro che pulite negli anni passati.

Come funzionerà l’intelligenza artificiale nelle rivendite Mc Donald’s?

Il CEO di Google Cloud Thomas Kurian ha ulteriormente rassicurato, definendo la partnership una soluzione per Mc Donald’s onde “trasformare il proprio business e le esperienze dei clienti, fornendo ai ristoranti di tutto il mondo le tecnologie più recenti per un impatto a breve termine“.

Infatti “Abbinare il marchio iconico, le dimensioni e la scala di McDonald’s con la profonda storia di Google Cloud nell’intelligenza artificiale e nella innovazione tecnologica ri definirà il modo in cui funziona questo settore e ciò che le persone si aspettano quando cenano fuori” ha commentato Kurian, con notevole ottimismo.

In altri ambiti, come il disegno artistico, il giornalismo e il copywriting, le intelligenze artificiali stanno producendo la classica conseguenza caratteristica di ogni nuova tecnologia sul mercato: obbligano i liberi professionisti ad abbassare i prezzi o a rilocarsi in altri ambiti, causano una caduta della qualità del prodotto e segnano un generale calo del settore. In tal senso c’è cui preoccuparsi per gli addetti ‘umani’ di Mc Donald’s. Si può ad esempio immaginare, per colpa dell’intelligenza artificiale, turni di lavoro molto più stressanti, man mano che ‘Gemini’ cerca di ottimizzare i tempi dei lavoratori umani.