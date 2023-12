Windows 12, spunta la data del nuovo rilascio I Microsoft vuole farti una grande sorpresa

C’é una splendida notizia per quanti erano in attesa del nuovo sistema operativo del colosso tech di Redmond negli Stati Uniti.

Parliamo, ovviamente, di Windows e del futuro Windows 12. Sono tanti gli utenti che lo stanno aspettando con ansia per comprendere al meglio quale sia il futuro dedicato loro dall’azienda americana. Ed ora, finalmente, tra le tante indiscrezioni è arrivata anche quella relativa alla data del suo lancio. E non è affatto lontana.

Ebbene sì, dovete sapere che è molto, ma molto vicina. Ma i rumors, nell’ultimo periodo, non si sono fermati a questo. I vari leakers hanno ricercato, come al solito, la notizia migliore da divulgare, l’indiscrezione che più potrebbe far sognare tutti quegli utenti che, in maniera costante, li seguono, giorno dopo giorno.

Innanzitutto, prima di parlare della data di presentazione ufficiale, c’é da dire che, secondo fonti bene informate, il nuovo sistema operativo Windows, arriverà insieme a dei nuovissimi Pc davvero fantastici. Sì, perché la loro caratteristica principale è quella relativa all’Intelligenza Artificiale. Sì, avete capito benissimo.

Saranno basati su quest’ultima! E, possiamo dire che non poteva essere altrimenti, dato che proprio Windows ha investito tanto proprio sull’Intelligenza Artificiale. E lo sanno tutti, ormai. Vediamo, allora, dopo queste brevi divagazioni, quale sarà la data prescelta dal colosso americano per iniziare a diffondere il suo OS.

Arriva Windows 12: la data di lancio è super vicina!

Ebbene sì, a sostenerlo, come già ampiamente accennato poc’anzi, sono i tantissimi leakers che stanno diffondendo informazioni legate al nuovo sistema operativo Windows. Questi, infatti, hanno fatto loro le dichiarazioni fornite da esponenti Acer e Quanta, la società di Taiwan leader nella produzione di software ed hardware. Inoltre, ci sono state anche asserzioni da parte di un dirigente Intel.

E ciò che è stato dichiarato ha davvero dell’incredibile. Quindi, mentre ancora tra gli utenti si instaurano ancora accese discussioni tra quale sistema operativo sia meglio tra Windows 10 e Windows 11, il gigante tech di Redmond è proiettati già al futuro. E’ bene ricordare, tra l’altro che Windows 10 non avrà più supporto entro il 2025. Per tale motivo, vi consigliamo già di scaricare l’11 sui vostri Pc, fissi o portatili che essi siano.

Detto ciò, però, è arrivato il momento fatidico. Quello in cui vi sveleremo quale sarà, sempre secondo le indiscrezioni pervenuteci fino ad ora, la data del lancio di Windows 12. Innanzitutto, vi diciamo che l’anno prescelto è il 2024! Ma non arriverà all’inizio del prossimo anno, bensì a giugno. In barba ad altri leakers che sostengono che possa arrivare solo un upgrade di Windows 11.