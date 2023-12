WhatsApp, il codice segreto per non far leggere le chat a nessuno I Devi fare così

È arrivato un altro fantastico aggiornamento, l’ennesimo quest’anno, all’interno della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta.

Ormai, si è abituati ai continui aggiornamenti che vanno a migliorare la fruizione della piattaforma da parte degli utenti. Gli sviluppatori danno anche molto spazio a quella che è la tutela della privacy e e della sicurezza. Pensiamo, ad esempio alla crittografia end to end che da sempre caratterizza WhatsApp. Nessun utente terzo né WhatsApp stessa riuscirà mai a leggere ciò che è scritto all’interno delle conversazioni tra utenti sia singole che di gruppo.

Ovviamente, sono tutelati e crittografati anche tutti i contenuti multimediali ed i messaggi vocali. Poi, uno degli ultimi aggiornamenti consente di tenere segrete le chat da occhi indiscreti. Si tratta di un ulteriore passo in avanti volto a garantire la privacy. Ma di aggiornamenti quest’anno ne sono arrivati davvero tantissimi ed hanno portato in dote delle nuove funzionalità molto, ma molto apprezzate dagli utenti.

E questo è il motivo principale per cui sono tanti gli utenti che, giorno dopo giorno, scelgono questa piattaforma per comunicare, a qualsiasi ora del giorno e della notte, con altri contatti. Pensate che nel mondo sono quasi tre miliardi gli account attivi. Ed anche nel nostro paese, la percentuale di frequentatori abituali è molto, ma molto alta. Infatti, questa di attesta intorno all’85%.

Tornando al nostro discorso che vede protagonista un nuovissimo aggiornamento della piattaforma, siamo sicuri che, una volta conosciuto, lo apprezzerete davvero tantissimo. Si, perché basterà un codice segreto per fare sparire magicamente tutte le chat che volete. In pratica, quelle che volete tenere segrete verranno completamente nascoste. Pronti a scoprire di cosa si tratta e come attivare.la nuova funzione?

Con un solo codice avviene una magia: la privacy è assicurata!

Ebbene sì, è proprio così. Tutte le conversazioni che ritenete più personali, più intime, potranno essere completamente nascoste dalla vista di altri utenti. Basterà, come già ampiamente anticipato, inserire un codice segreto totalmente differente da quello utilizzato.per lo sblocco del vostro smartphone. Ed è qualcosa per tutti gli utenti, sia che questi siano in possesso di device iOS, sia che abbiano tra le mani dispositivi Android.

Siete pronti a scoprire come impostare questo codice segreto? Bene, iniziamo. Vi diciamo subito che si basa su Blocco Chat, la funzionalità arrivata da poco e che già consente di inserire password su conversazioni specifiche. Ma, grazie a questa nuova e fantastica funzionalità, le conversazioni selezionate, sembreranno non essere mai esistite. Una volta impostato il codice, per far apparire le conversazioni, basterà inserirlo nella barra di ricerca che si trova in alto a destra.

Per poter attivare questa nuova funzionalità bisogna che stiate utilizzando la versione più recente ed aggiornata della piattaforma. Quindi, verificate all’interno dell’App Store se ci sono aggiornamenti disponibili e scaricateli. Fatto ciò, non dovrete fare altro che entrare in piattaforma, andare nelle Impostazioni e cercare Blocco Chat. È qui, all’interno di questo menu, che troverete la funzionalità del Codice segreto!