Gmail, tantissime funzioni che non conosci sono utilissime I Risparmi un sacco di tempo

Moltissime le funzioni di Gmail che siamo certi non conosci. Se le impari ad usare sarà tutto molto più semplice di quello che tu possa pensare.

Gmail negli ultimi anni si è affermato nel mondo della posta elettronica, per la sua capacità di rendere l’invio e la ricezione delle email estremamente pratico e veloce. Molto utilizzato sia dai privati che dalle aziende e dai titolari di piccole imprese, Gmail è semplice da utilizzare e offre la sicurezza che si cerca in un indirizzo di posta elettronica.

La mail di Mr Google, può essere consultata sia tramite il sito web, che attraverso l’applicazione che permette di avere in tempo reale le comunicazioni disponibili. Una possibilità molto importante soprattutto per tutti coloro che per lavoro ricevono molte mail durante il giorno. Proprio questa immediatezza, probabilmente ha reso Gmail la migliore tra le piattaforme per la ricezione della posta elettronica.

Non avere la possibilità di ricevere email in tempo reale è veramente impensabile e taglierebbe fuori da moltissime comunicazioni, non solo lavorative, ma anche quelle provenienti dagli enti, ad esempio e molte altre ancora.

Ma nonostante il vasto utilizzo di Gmail ci sono ancora moltissime funzionalità della mail che non sono note alla maggior parte degli utenti. Funzionalità che semplificherebbero ancora di più alcune procedure e l’utilizzo del sevizio mail.

Utilizzare Gmail come un vero professionista

Gmail, ad oggi, è considerata la più professionale tra le mail che sono disponibili sul web. Questo è il motivo per cui sono moltissimi i professionisti che la utilizzano. Ma per poter trarre numerosi vantaggi dalla piattaforma è inevitabile conoscere le funzionalità che ne permettono un utilizzo professioni.

Innanzitutto è importante iniziare, dopo aver aperto il proprio account, andare a configurare Gmail su Outlook e quindi procedere con il backup delle mail, in questo modo si eviterà di perdere alcune delle comunicazioni che possono essere utili per lo svolgimento del proprio lavoro. Ma questo non è l’unica funzionalità da conoscere della mail di Google.

Le 7 funzionalità segrete di Gmail

Conoscendo queste 7 funzionalità si può utilizzare Gmail, risparmiando molto tempo. Innanzitutto, tra le funzionalità più attuali, inserite all’interno di Gmail, c’è “aiutami a scrivere“, assistente alla scrittura che utilizza l’intelligenza artificiale e aiuta ad avere un tono ufficiale e professionale nelle proprie mail. Altra funzionalità molto apprezzata è Gmailify in grado di proteggere dalle mail spam pericolose. Proprio per la sicurezza Gmail utilizza il sistema Brand Indicators for Message Identification, che grazie a una spunta blu indica se il ricevente è o meno sicuro, utile per chi riceve un alto volume di mail.

Ottima la funzionalità che permette di ritardare l’invio delle mail, permettendone l’invio nel momento che si ritiene più opportuno. Altrettanto utile è “annulla invio” da utilizzare nel momento in cui si è magari inviato un messaggio per errore. Infine il sistema di promemoria per ricordarsi di inviare le mail importanti.