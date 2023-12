WhatsApp, non ti leggeranno più messaggi compromettenti I Li fai scomparire subito

Diciamoci la verità, WhatsApp è una piattaforma di messaggistica straordinaria e se non ci fosse, bisognerebbe assolutamente inventarla.

Lo sanno bene i quasi tre miliardi di utenti in tutto il mondo che l’hanno scelta per tenersi in contatto con altri utenti, sia per lavoro che per svago. Si, perché si tratta di una piattaforma in costante movimento, in costante aggiornamento. Ed anche quello che è arrivato è davvero fenomenale. Consentirà, infatti, a tutti di ottenere maggiore tutela della privacy.

E sappiamo benissimo cosa voglia dire per WhatsApp ed i suoi sviluppatori questo tipo di tutela. Pensiamo, ad esempio, alla crittografia end to end che da sempre caratterizza la piattaforma di proprietà di Meta. E, poi, non si possono non menzionare le chat bloccate. Grazie ad esse si possono tenere nascoste quelle più intime e confidenziali da occhi indiscreti.

Una volta bloccate, infatti, queste potranno essere visionate solo attraverso l’accesso biometrico dell’utente che è in possesso dello smartphone. E ce ne sarebbero ancora tantissime altre da dover menzionare. Ma l’elenco sarebbe troppo lungo e finirebbe con tediarvi. Ovviamente, non ci sono solo le nuove funzionalità arrivate all’interno delle versioni stabili sia iOS che Android che Windows.

Ce ne sono tantissime anche all’interno delle versioni beta in fase di test. Insomma, il panorama è talmente tanto vasto che, molto spesso, ci si perde. Ora, poi, di parla di qualcosa di davvero eccezionale che cambierà il modo di utilizzare la piattaforma in questione. Direte, finalmente, addio agli occhi indiscreti. I curiosoni hanno i giorni contati e non potranno più leggere nulla.

WhatsApp: finalmente i messaggi diventano effimeri!

Sì, è vero, potreste obiettare che si tratti di qualcosa di già visto. E non potremmo assolutamente darvi torto, dato che moltissimi utenti già utilizzano lato mobile questa grandissima opportunità. In pratica, nessuno potrà leggere più i messaggi ricevuti una volta letti. E ciò vale un po’ per tutte le tipologie di messaggi, come immagini, vocali.

La novità vera e propria, però, riguarda adesso la versione desktop della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta. Ovviamente, come ben sapete, oltre i vari messaggi di testo o vocali, ma anche foto e video, potrete impostare come effimeri anche i documenti scambiati. In questo modo, non verranno salvati in memoria.

Nessuno più potrà vedere ciò che scambiate con altri utenti. Come con le versioni per iOS ed Android, anche in questo caso basterà impostare i messaggi come effimeri. L’unico neo è che bisognerà attendere ancora un altro po’ prima di poterli utilizzare dato che sono ancora all’interno delle versione beta