Netflix, il trucchetto per aggirare il divieto password I Torna tutto come prima

Ecco il trucchetto di Netflix per riuscire ad accedere all’account per aggirare il divieto password. Semplice ed immediato.

Netflix è uno dei più popolari servizi in streaming. Si può usufruire dei suoi servizi solo sottoscrivendo un abbonamento. Il suo utilizzo è molto diffuso e lo è divenuto ancora di più negli ultimi anni, soprattutto durante il lungo periodo di pandemia che ognuno di noi ha dovuto passare rinchiuso in casa.

In quei giorni c’era chi faceva il pane e cucinava e chi invece ha fatto una scorpacciata di serie TV, un’abitudine che ha poi continuato ad alimentare anche nei mesi successivi. Siamo pronti a scommettere che sono moltissimi, quelli di voi che si nutrono quotidianamente di serie TV, ma anche dei docufilm tanto in voga negli ultimi mesi.

Molto diversa dalla televisione, Netflix non prevede una programmazione divisa per fasce orarie, ma bensì, sulla piattaforma sono stati caricati dei contenuti che vengono periodicamente aggiornati e che sono immediatamente fruibili, in qualunque momento lo si desideri. Una delle funzionalità più apprezzate di Netflix è la possibilità di scegliere la lingua in cui fruire dei contenuti, con possibilità di utilizzare anche i sottotitoli.

L’abbonamento che si sottoscrive per poter fruire della piattaforma, non vincola in alcun modo all’utilizzo e soprattutto non prevede penali nel caso in cui non si voglia più utilizzarla.

Gli abbonamenti Netflix

Nel tempo Netflix è cambiato, soprattutto sono cambiati gli abbonamenti. In precedenza, ad esempio, nessuno degli abbonamenti di Netflix prevedevano la presenza della pubblicità, adesso invece sono 4 gli abbonamenti, con un prezzo crescente a seconda delle funzionalità comprese nel presso. A un prezzo di 5,49 euro al mese si ha un piano che prevede la visione dei contenuti su 2 apparecchi contemporaneamente, con definizione Full HD e presenza di pubblicità.

Si va poi crescendo con i prezzi, il piano base costa poco meno di 8 euro al mese e si possono vedere i contenuti su un solo dispositivo per volta, senza pubblicità. A 12,99 euro il piano standard e a 17,99 euro al mese il Piano premium che permette di vedere i contenuti in UltraHD e 4K. La riproduzione è possibile su 4 dispositivi contemporaneamente.

Come evitare il divieto di condivisione dell’account

Fino a non molto tempo fa, era possibile condividere il proprio abbonamento con altre persone, per dividere il costo e quindi fruire dei contenuti Netflix anche in case diverse. Ma Netflix ha ovviamente vietato la pratica. Netflix sarebbe in grado di riconoscere gli indirizzi IP dei suoi utenti.

Proprio in base a tutto questo, ci sarebbe un modo per aggirare Netflix e quindi riuscire a condividere ancora l’abbonamento. In che modo? Con una VPN che è nota come rete privata virtuale, spesso utilizzata per motivi di privacy. In questo modo sarebbe possibile riuscire ad utilizzare Netflix anche da indirizzi IP differenti.