Intesa Sanpaolo, questa notizia ti farà fare soldi I Dati parlano chiaro: è il momento giusto

In un momento economicamente tragico come questi, ci sono delle bellissime notizie per Intesa Sanpaolo e per tantissimi risparmiatori.

E oseremmo dire, per fortuna. Possiamo dire che questo sia uno dei momenti più propizi, se non il migliore per poter fare soldi grazie al primo Istituto di Credito italiano. Certo, non sono mancati, né mancheranno i disagi per i risparmiatori che hanno deciso di affidare i loro risparmi di una vita intera a questo che, ormai, può essere ritenuto un colosso bancario.

Abbiamo accennato ai disagi. Questi vengono, come ben sapete, dalle numerosissime chiusure di filiali fisiche e sportelli bancomat su tutto il territorio nazionale. Collegata a ciò è anche la vicenda che vede protagonista la nuova banca digitale del gruppo. Parliamo di Isybank. È nota a tutti la vicenda dei disagi riscontrati da numerosissimi utenti per il passaggio forzoso da Intesa.

Ma non è finita qui. Si, perché proprio a causa della sua nascita e del passaggio previsto di 4 milioni di utenti, ecco che arriveranno numerose chiusure di quei presidi bancari territoriali ancora tanto cari a moltissimi utenti. Si parla di ben altre 1500 chiusure. Come ben sapete, infatti, questa banca non ha filiali fisiche e non ha sportelli bancomat. Si potrà usufruire solo dei servizi dell’applicazione dedicata da scaricare dagli App Store ufficiali.

Nonostante ciò, però, uno dei motivi per cui i dati che riguardano Intesa Sanpaolo sono ottimi, positivi, è proprio la nascita di Isybank. Si, avete capito benissimo. Da croce per gli utenti, questa è delizia del gruppo bancario e fa schizzare le previsioni degli analisti al rialzo. Vediamo, allora, insieme la notizia, di cui abbiamo dato cenno in apertura. Sappiate che è davvero importante conoscerla. Siamo sicuri che ci ringrazierete.

I dati di Intesa Sanpaolo sono positivi ed è l’occasione giusta per tutti per fare soldi.

Ebbene sì, secondo gli analisti degli Stati Uniti d’America il titolo di Intesa, nei prossimi anni, potrà salire da 2,6 euro fino a 4,4 euro. Subirebbe una impennata davvero pazzesca. Certo, in questo caso parliamo di una situazione ampiamente favorevole. Ma, prospettandone anche una davvero sfavorevole, il suo titolo sarebbe in grado di contenere i danni, non perdono alcun punto.

Si, avete capito benissimo. Si tratta di un titolo forte, saldo. Ed uno dei motivi lo abbiamo già accennato. In particolar modo è la diversificazione dei servizi offerti dal gruppo a fare sì che possa essere un punto di riferimento a livello mondiale. E parliamo della nascita di Isybank, gli investimenti nell’Intelligenza Artificiale e della partecipazione al progetto di Elon Musk, Space X.

Insomma, le diversificazione dei rami di azienda, tra i quali rientra anche il settore assicurativo, garantisce e garantirà ampi margini di guadagno sia al gruppo bancario sia a tutti gli investitori. I dividendi saranno davvero molto, ma molto alti. Ed è questo il momento adatto, propizio, per investire nelle sue azioni. Ci sarà davvero un guadagno assurdo!