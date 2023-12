Egitto, stanno per aprire le tre porte segrete nella piramide di Giza I Nascondono un mistero

Che cosa si nasconde dietro le porte segrete della grande piramide di Giza? E’ tempo di scoprirlo.

Le piramidi sono tradizionalmente luogo di leggende e grandi segreti. Il fascino di una civiltà millenaria, i segreti dietro enigmatici volti di pietra e murales di geroglifici estesi per corridoi, edifici e città intere. E naturalmente poi le mummie; sarcofagi di potentissimi faraoni imbalsamati nel più profondo rigor mortis, immersi in un sonno che aspetta solo di risvegliarsi per bersagliare di maledizioni l’archeologo di turno.

Le scoperte archeologiche però possono avvenire anche in tempi recenti o, come in questo caso, recentissimi. Si tratta infatti di alcune entrate segrete dietro tre misteriose porte nella grande Piramide di Giza. Il Ministro di Stato per le Antichità dell’Egitto Zahi Hawass ha raccontato che sperano di poterle spalancare a breve.

Il famoso archeologo ha descritto la missione che si presenta. affermando che le porte verranno aperte con un gruppo di archeologi il prossimo 5 dicembre.

A breve pertanto si potranno avere sostanziali novità sulla vecchia tomba.

Le porte sono presenti all’interno della piramide; la prima, con due maniglie di bronzo, è presente presso l’entrata sud della seconda camera; ventuno centimetri dietro di essa è presente un’altra porta e infine, nel tunnel a nord della piramide, è stata scoperta una terza porta, anch’essa con due maniglie di bronzo.

I segreti della Piramide di Giza, c’è ancora tanto da scoprire

La seconda porta è stata scoperta facendo un foro nella prima e introducendo una sonda. Ma che cosa nasconde la vecchia piramide? Costruita nel 2570 a. C. per volontà del faraone Khufu, la tomba si compone di tre camere inclusa la cosiddetta camera della Regina dove sono state ritrovate le tre porte in questione.

Uno degli obiettivi del team è di scoprire se la porta si apre anche all’esterno o invece è accessibile solo dall’interno della piramide. E in generale si vuole mappare la sua estensione, le sue esatte dimensioni. Non ci si aspetta però di scoprire particolari tesori o sorprese fuori dal normale.

Si trattava con ogni probabilità di una porta simbolica da usare da parte del Faraone per varcare l’Oltretomba, un elemento simbolico della progettazione. Sappiamo infatti che, secondo la leggenda, la piramide venne costruita secondo le indicazioni del dio Thoth. Le porte segrete rientrano pertanto in questo progetto.