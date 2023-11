Gmail se non fai questa operazione Google ti chiude l’account | Succede a tantissimi

Devi fare questa operazione se non vuoi che Google ti chiuda l’account in maniera definitiva. Può succedere veramente a tantissimi utenti.

Gmail è una delle estensioni Google. Essa si aggiunge a Google Maps, Google Drive, Google photo e molti altri ancora. Google ha provveduto, con il tempo, ad offrire una serie di estensioni e di servizi che permettessero all’utente di utilizzare il proprio dispositivo al meglio. Sappiamo bene che nel mondo del web Google è un vero e proprio gigante e ovviamente non meraviglia pensare, che, ha elaborato una soluzione per tutto.

Attraverso Google maps, ad esempio, si avrà la possibilità di muoversi in città, senza il bisogno di cartine geografiche e tom tom. Un sistema sempre aggiornato che offre una guida stradale completa e molto semplice da utilizzare. Google Drive, invece, permette di conservare i propri documenti o condividerli, al bisogno, con altri utenti. Google photo invece, archivia online, sul tuo profilo a cui hai accesso solo tu, tutte le tue foto che non andranno mai perse.

Poi ovviamente, c’è Google Mail, il sistema di indirizzo di posta elettronica che permette di ricevere, inviare e archiviare i messaggi che arrivano in posta elettronica. Negli ultimi anni Gmail è divenuto di grande utilizzo, tanto tra i privati, quanto tra coloro che devono gestire la posta elettronica del proprio lavoro.

Ma se si ha un account Gmail, forse è il caso di fare attenzione nei prossimi giorni. Si potrebbe essere vittime di decisioni drastiche da parte di Google.

Gmail, la posta elettronica facile e sicura

Il grande successo di Gmail, probabilmente lo si deve alla sua capacità di essere molto semplice da utilizzare. L’iscrizione la si può portare a termine con pochissimi click e allo stesso modo si può procedere per quello che riguarda l’utilizzo della mail stessa. La schermata infatti è estremamente intuitiva, sia che la si utilizzi dal browser, che da dispositivi mobile.

Ci si può collegare alla propria posta elettronica, sia dal web, che scaricando l’applicazione dedicata, compatibile sia con smartphone Android che con Apple. Istallando l’app si potranno attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla posta in arrivo. Infine Gmail è in grado di offrire una certa sicurezza per quello che riguarda le comunicazioni. Insomma, la mail veramente perfetta.

I provvedimenti di Gmail

Il consiglio è quello di accedere al proprio account Gmail e controllare che non vi siano comunicazioni. Google sta procedendo a una sorta di pulizia. Questo vuol dire che procederà chiudendo e cancellando quelli che sono gli account che per molto tempo sono rimasti inutilizzati.

Quindi se si ha un account Google e non lo si è utilizzato da tempo, forse è il caso di controllare. Questo rientra nelle possibilità di azione della piattaforma che può procedere al controllo dei propri utenti in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.