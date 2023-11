Asteroide sulla Terra, cosa succede: la tua città spazzata via I Non dormi più se vai su questo sito

Come sapere quali saranno le conseguenze dell’impatto di un meteorite sulla Terra? Vi è un’utile app che fa proprio al caso vostro.

Dal romanticismo delle stelle cadenti, all’asteroide che si schianta al suolo, al meteorite che uccide una o più persone, all’asteroide che cancella intere città, se non un’intera civiltà (dinosauri docet). Lo spazio profondo rimane, nonostante il progredire della tecnologia umana, un’ultima frontiera tanto minacciosa, quanto sconosciuta. Basti riflettere che, considerando la minaccia degli asteroidi, questi siano visibili solo quando riflessi dalla luce del sole o di una stella. Vi sono pertanto, lì fuori, migliaia di asteroidi nascosti, del tutto invisibili. E chissà quanto di questi sono diretti verso la Terra.

Cosa succederebbe dunque se un asteroide colpisse la Terra? E se si schiantasse sulla propria città? O Regione? O stato intero? Le conseguenze possono essere conosciute, a livello scientifico, utilizzando un’apposita applicazione.

Si chiama ‘Asteroid Launcher‘ e consente di studiare quali saranno le conseguenze dell’impatto di un asteroide, selezionando a piacere luogo e dimensioni. Il creatore Neal Agarwal ha pubblicato gratuitamente il progetto sul web, ricevendo un buon responso di pubblico.

Si tratta infatti di una app per browser, basata su rigorosissimi dati scientifici. Materiale della NASA, tante statistiche e fonti accademiche di primordine. La funzione può certo sembrare ludica, ma il sostrato è accademico al cento per cento.

Come funziona Asteroid Launcher, tutti i dettagli

Scendendo nello specifico la app, dopo averla aperta, ci permette di selezionare il materiale dell’asteroide, scegliendo tra roccia, ferro, polvere stellare e così via. Successivamente si opta per le dimensioni – un dettaglio cruciale – per la velocità del meteorite e per il suo angolo di impatto.

Infine non rimane che scegliere il luogo dell’impatto e cliccare via. Si avranno così a disposizione dettagli sulle dimensioni del cratere, sulla palla di fuoco e l’eventuale tsunami generato, sull’onda d’urto e sui terremoti susseguenti. Senza considerare il dettaglio maggiormente macabro, ovvero quante persone morirebbero e per quali cause. C’è chi verrebbe bruciato vivo, chi annientato dall’onda d’urto, chi, nel caso si abiti lungo la costa, travolto da uno tsunami degno dei peggiori film catastrofisti.

Insomma, c’è di cui non dormire la notte. Occorre però ricordare come, secondo le stime degli astronomi, non vi siano meteoriti attualmente diretti verso la Terra e capaci di causarle danno; la maggior parte si distrugge a contatto con l’atmosfera.