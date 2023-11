Bollitore elettrico, libero dal calcare con un passaggio I Aspettavi da anni un trucco del genere

Il bollitore è uno dei piccoli elettrodomestici che hanno letteralmente invaso le cucine delle abitazioni di tutte le famiglie italiane.

Sì, le hanno invase. E lo hanno fatto perché sono comodi e offrono un validissimo aiuto nelle faccende domestiche. Parlando del bollitore elettrico, ad esempio, questo consente di riscaldare l’acqua e portarla a bollore. Certo, potrebbe sembrare qualcosa di poco peso, poco importante. Ed invece, non è affatto così.

Proprio ora che ci si accinge alla stagione invernale, ad esempio, consentirà di riscaldare l’acqua necessaria alla preparazione di una bella tisana bollente e rilassante. Diciamoci la verità, è proprio quello che ci vuole dopo una giornata di lavoro stressante e fredda. La cosa più bella, sarebbe sorseggiarla sul divano e con un plaid sulle gambe.

Se, poi, ci si mette dinanzi al proprio televisore a vedere un film o una serie tv, sarebbe qualcosa di davvero straordinario, non credete? Ovviamente, però, l’acqua calda può essere utilizzata anche per preparare la pasta e, finanche, un brodo caldo. Insomma, gli usi sono davvero svariati. Molto spesso, però, sorge un problema.

E questo deve essere affrontato. Attenzione, però, perché non parliamo del fatto che sia energivoro ed abbia un peso in bolletta. Certo, anche questo suo aspetto non deve essere affatto sottovalutato. Ma ciò che interessa a noi è il calcare, o meglio, la sua formazione. E dovete sapere che inficia sulla qualità dell’acqua calda prodotta e influisce sul funzionamento e la durata del bollitore. Noi vogliamo darvi dei consigli veloci cu some eliminarlo definitivamente.

Poche e semplici mosse per eliminare il calcare dal bollitore elettrico!

Ebbene sì, non occorre tantissimo tempo né, tantomeno, tantissima fatica. Ma il vostro bollitore diventerà praticamente come nuovo e non avrete problemi circa il suo corretto funzionamento. Inoltre, potrete godere dell’ottima qualità dell’acqua prodotta. Insomma, le operazioni di rimozione del calcare sono una vera e propria manna dal cielo.

Sono ben tre i metodi di cui vogliamo parlarvi ed ognuno ha come protagonista un ingrediente facilmente reperibile in casa. Il primo ha come protagonista l’acido citrico. Questo va diluito in acqua ed inserito nel bollitore. La soluzione va portata a bollore e, poi, va fatta raffreddare per un’ora. Trascorso questo tempo, bisogna svuotare il bollitore e sciacquarlo con acqua. Il secondo metodo è quello dell’aceto.

Allo stesso modo, c’é bisogno di una soluzione di acqua ed aceto da portare a bollore. In questo modo, bastano venti minuti per agire prima di svuotare il bollitore e sciacquarlo cona acqua pulita. Infine, troviamo il bicarbonato di sodio sempre da mischiare con acqua e portare ad ebollizione. Basta un quarto d’ora ed il gioco è fatto. Dopo aver svuotato il bollitore basterà sciacquarlo con dell’acqua pulita.