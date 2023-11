Amazon Fire Tv, c’è un menu segreto pieno di nuovi contenuti gratuiti I Lo trovi nascosto qui

I televisori moderni rivelano sempre maggiori sorprese; lungi dall’essere solo uno schermo, le TV odierne hanno parecchie – nuove – funzioni.

Amazon o Netflix? Una domanda non scontata. Il secondo mantiene il primato a livello di utenti, contenuti e interfaccia; il primo però, a detta di molti, possiede una qualità dei contenuti estremamente elevata, nettamente superiore al concorrente. Amazon Prime ha storicamente fatto incetta di premi e recensioni ad opera di critici ed esperti; è unilateralmente considerato il ‘più intelligente’ tra i due.

Un altro elemento di vantaggio deriva dall’utilizzo di Amazon Fire la nota TV col famosissimo telecomando. Pochi però sanno che la stessa TV ha un menù segreto che permette di sbloccare 4 diversi vantaggi, utilissimi per gli utenti dell’apparecchio. Tra i tanti vantaggi poter controllare la velocità del Wifi, di cancellare le credenziali nel caso si desideri venderla e una nuova barra dedicata ai consigli di visione.

Se infatti la Amazon Fire TV non funziona come dovrebbe, ciò potrebbe essere dovuto a un eccessivo accumulo di applicazioni sulla TV; e proprio attraverso il menù segreto è possibile alleggerirle notevolmente, diluirle quanto necessario.

Come accedere al menù? La procedura è piuttosto semplice; tuttavia occorre seguirla con attenzione, perché consente di ‘sbloccare’ un menù altrimenti nascosto, disponibile solo e soltanto per gli sviluppatori.

Come accedere al menù segreto di Amazon Fire

Innanzitutto, onde accedere al menù, occorre aprire la televisione, cliccare il pulsante centrale e la freccia verso il basso. Occorre premere contemporaneamente e tenere la pressione sui tasti per due o tre secondi. Dopo di ciò occorre premere il tasto del menù dal telecomando. Si raccomanda di seguire esattamente questa sequenza, senza ‘saltare’ nessun passaggio.

A questo punto lo schermo inizierà a scorrere con grande rapidità verso il basso in un profluvio di immagini, numeri e app. A questo punto basterà cliccare di nuovo il tasto del menù onde fare comparire il favoleggiato menù segreto.

Il menù non è di facile utilizzo essendo rivolto agli sviluppatori e ai tecnici. occorre pertanto leggerlo con grande attenzione. Non ci sorprende infatti scoprire tra le possibili funzioni di poter verificare l’utilizzo della CPU di ogni singola app o ancora di poter cancellare le credenziali per avere una TV ‘pulita’, pronta all’ uso. Funzioni pertanto da maneggiare con attenzione; il rischio di danneggiare l’Amazon Fire è reale.