Lavatrice, questo trucco ti cambia la vita in inverno I Bucato asciuga in casa senza asciugatrice

Nonostante sia uno degli elettrodomestici più desiderati al mondo dalle famiglie, l’asciugatrice non è presente ancora in tutte le case.

Ed ecco che sorge uno dei problemi più grandi in assoluto che si ripresenta ogni inverno. Parliamo dell’impossibilità di asciugare il bucato dopo averlo lavato in lavatrice. Ebbene sì, si tratta di una vera e propria iattura, non credete? In inverno, come ben sapete, molto spesso le giornate sono piovose e, in alcuni casi nevose.

E, di conseguenza, non risulta possibile asciugare gli indumenti e la biancheria sul balcone o sul terrazzo, all’aria aperta. E, così, molte famiglie italiane, si ritrovano col dover aprire in casa lo stendibiancheria in possesso e stendere il bucato dentro le abitazioni. Ovviamente, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma non va assolutamente bene.

Sì, perchè tutta l’umidità presente nel bucato, pian piano, viene assorbita dalla casa e da chi ci vive. Ed ecco che iniziano i malanni di stagione. E, poi, non ci avete mai fatto caso che i panni, dopo un po’, puzzano? Non si asciugano subito ed è proprio la troppa umidità a conferire loro quell’odore completamente sgradevole!

Dovete sapere, però, che c’é un trucchetto molto poco conosciuto, ma fantastico che riguarda la lavatrice. Sì, avete capito benissimo, proprio quell’elettrodomestico che rende super bagnati gli indumenti e la biancheria lavati al loro interno. Vediamo, allora, di cosa si tratta. Sappiate che questo trucco segreto è stato svelato da esperti del settore!

Ecco il trucco per asciugare il bucato in casa senza asciugatrice!

Ebbene sì, avete capito davvero benissimo. Potrete asciugare il bucato senza alcuno sforzo e senza sentire quello sgradevole odore di umidità e muffa in casa. inoltre, potrete anche fare a meno dell’asciugatrice nel caso in cui ne siate in possesso. Al contrario, invece, nel caso in cui siete tra quelli che hanno intenzione di comprarla, prima di fare questo passo, leggete cosa abbiamo da svelarvi!

Innanzitutto, la prima cosa da fare al termine di un programma di lavaggio in lavatrice, è la centrifuga. Sì, avete capito benissimo. E dovete impostarla al massimo dei giri possibili! Fatto ciò, se doveste notare che c’é ancora presenza di troppa acqua, fate partire un nuovo programma di sola centrifuga. Al suo termine, iniziate a tirare fuori il bucato.

Stendetelo sullo stendibiancheria in maniera ordinata, separando bene i capi l’uno dall’altro. E, poi, c’è l’ultimo step da fare. Portate lo stendibiancheria nei pressi di una finestra aperta, da cui entra un po’ di aria ed un po’ di luce. Seguendo questi pochi e semplici consigli avrete un bucato asciutto in maniera veloce, senza puzza di muffa e, soprattutto, senza spendere un botto per il funzionamento dell’asciugatrice!