Intesa Sanpaolo, addio prelievi con la carta: dal prossimo anno funzionerà così I Puoi buttarla

Ancora una novità che riguarda Intesa Sanpaolo e tutti i risparmiatori che hanno affidato i loro soldi a primo istituto di Credito italiano.

Ebbene sì, avete capito benissimo ed anche questa novità riguarda quella che è la rivoluzione tecnologica in atto. Conosciamo tutti, o meglio, nel corso del tempo, abbiamo imparato a conoscere tutti quelli che sono i piani aziendali delle banche italiane. Si va verso l’abbandono del contante per far posto ai servizi digitali.

Per fare ciò, si sono messe in atto quelle che sono le chiusure delle filiali fisiche sui territori ed anche degli sportelli Bancomat. Si tratta di una vera e propria mattanza. I cittadini stanno vivendo enormi disagi. Pensate che sono oltre 5 milioni quelli che vivono in località rimaste orfane di questi presidi bancari territoriali.

E sono costretti a fare tanti chilometri per raggiungere la località più vicina per poter prelevare il denaro che occorre al loro sostentamento familiare. Si tratta di una situazione generalizzata, ma, secondo le previsioni, Intesa Sanpaolo è pronta a chiudere ulteriori 1500 filiali. E la motivazione sta nell’avvento di quella che è la banca completamente digitale del gruppo: Isybank.

Ora, poi, si sta parlando di un’ulteriore novità che riguarda questo gruppo bancario ed i prelievi di contante. Ebbene sì, i clienti dovranno dire addio alle loro carte, di credito o bancomat che esse siano. Non ce ne sarà più bisogno. E, allora, in che modo si potrà prelevare? Beh, scopriamo insieme il nuovo funzionamento.

Intesa Sanpaolo: il prossimo anno una novità assoluta!

Certo, potreste sostenere che viste le numerose chiusure, parlare di prelievi agli sportelli bancomat, sia superfluo. Ed invece, no. Non è assolutamente così. Gli sportelli bancomat resteranno aperti sul territorio, anche se in numero minore. E nel 2024 cambierà tutto, completamente tutto. Cambierà il modo di prelevare contante. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarvene.

Dal prossimo anno, infatti, si preleverà senza carta. Sì, avete capito benissimo. Farete tutto senza, purché utilizziate la vostra applicazione di Home Banking! Sarà tutto molto più semplice. Vi basterà recarvi presso uno degli sportelli bancomat sul territorio, toccare uno dei pulsanti presenti o lo schermo touchscreen e vi apparirà un QR Code da scansionare col vostro smartphone.

In pochissimi istanti, la vostra applicazione si collegherà al dispositivo di prelievo. Autorizzate l’accesso con impronta o codice, scegliete il conto, l’importo e confermate! Avrete in pochi secondi il vostro denaro contante in tasca. Sarà, come già accennato, tutto più facile, semplice ed anche molto più sicuro. Nessuno potrà più clonarvi la carta!