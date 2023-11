Conti correnti, chiusi dalle banche senza avvertire I Correntisti allibiti: potrebbe succedere a te

Le banche chiudono i conti correnti senza nemmeno avvertire. Attenzione potrebbe succedere anche a te e non te ne accorgeresti nemmeno.

Che ognuno di noi abbia un conto corrente, è qualcosa che ormai è del tutto scontata. Avere un conto corrente, un Iban, una carta di credito o di debito è un’esigenza a cui tutti devono rispondere. Anche semplicemente ricevere lo stipendio per il proprio lavoro richiede un conto corrente, non essendo più possibili i pagamenti in contati delle retribuzioni.

In tale prospettiva sembra semplice comprendere che trovarsi improvvidamente con il proprio conto corrente chiuso, senza alcuna comunicazione preventiva, potrebbe creare un importante disagio a cui occorre porre rimedio in maniera veloce. Questo è quello che è successo ai correntisti di alcune banche, che si sono visti chiudere il conto in maniera unilaterale dalla propria banca.

Si ricorda a tal proposito che la stipula di un conto corrente è a tutti gli effetti un contratto e la sua disciplina deve sottostare alle regole contrattuali che la legge stessa impone. Quello che i correntisti si chiedono è se una banca può agire in maniera unilaterale.

Un qualcosa questo, che chiariremo di seguito andando ad analizzare il caso specifico.

Il caso in questione

A parlare del suo caso specifico è proprio un correntista che chiede spiegazioni in merito a quello che è un fatto realmente accaduto. In buona sostanza, dopo appena due giorni che il soggetto aveva aperto il suo conto si è visto recapitare una comunicazione via mail, la quale affermava che la banca aveva proceduto alla chiusura del contro. Tutto questo senza che il correntista avesse modo di utilizzare il conto in questione.

Insomma, non vi era stato nessun movimento anomalo. Quello che il correntista si chiede è se questo sia realmente possibile da parte di una banca. Come può chiudere un conto corrente senza un apparente motivo? In realtà anche la disciplina contrattuale ci dice che essendo l’apertura di un conto corrente, un contratto, entrambe le parti hanno diritto di recedervi anche in maniera unilaterale.

Dalla parte della banca non c’è nessun obbligo

La banca può in qualsiasi momento decidere di chiudere il conto corrente di un suo correntista. Certo è convenzione che a tal soggetto ne venga data preventiva comunicazione. Da parte dell’istituto non vi è nessun obbligo nè di aprire nè di mantenere in essere un rapporto. Solo in un unico caso è presente tale obbligo ed esso viene applicato ai conti base la cui apertura può essere rifiutata solo nel caso in cui il correntista non ha in essere nessun altro conto.

La banca in questione è BBVA, una banca online spagnola, molto in voga negli ultimi mesi. Molto apprezzata inizialmente, ma negli ultimi mesi si sono susseguite una serie di disavventure da parte dei correntisti, tra conti bloccati e chiusi in maniera definitiva senza preavviso e senza alcuna spiegazione.