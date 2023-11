WhatsApp, per tantissimi utenti comincia l’incubo I Non vorrai mai più usare l’app

Gli aggiornamenti della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta sono stati davvero tanti in quest’ultimo anno.

E ciò vale sia per la versione stabile Android che per quella iOS. Non c’è alcuna differenza se non nelle tempistiche di arrivo. Altri aggiornamenti, con nuovissime funzionalità, sono ancora all’interno delle versioni Beta. Possiamo dire, però, che tutte sono state apprezzate molto dagli utenti. O meglio, alcune lo sono state un po’ meno.

Tra quelle che sono arrivate quest’anno, non possiamo non menzionare, ad esempio, la possibilità di condividere il proprio schermo durante una videochiamata di gruppo. Questa funzionalità è molto, ma molto utile soprattutto per tutti coloro che hanno necessità di condividere un lavoro, un documento, un’immagine con i propri colleghi di lavoro.

Ma le novità non finiscono qui. Ebbene sì, pensiamo alla possibilità di tenere segrete le chat di cui non si vuole che altri ne conoscano il contenuto. Potremmo dire che si chiudano a chiave in cassaforte. E, per leggerle, ci sarà bisogno di inserire la propria impronta digitale. Tra le ultime novità arrivate in piattaforma, poi, ci sono i Canali di WhatsApp.

Grazie ad essi, gli utenti potranno informarsi su eventi, attualità, sport, cronaca senza dover abbandonare la piattaforma. Come, però, abbiamo detto già in precedenza, non tutte le novità vengono apprezzate dagli utenti. Ce n’é una, ad esempio, che ha fatto un po’ storcere il naso a molti. Ed è proprio su questa che vogliamo focalizzare la nostra e la vostra attenzione. Vediamola insieme.

Una novità che prende le mosse da una funzionalità esistente: è l’incubo degli utenti.

Ovviamente, prima di proseguire, bisogna dire che questa nuova funzionalità arrivata in piattaforma non è l’incubo della totalità degli utenti che utilizzano WhatsApp. Ma sono tanti quelli che la ritengono un vero e proprio incubo. Come abbiamo avuto modo di accennare, infatti, questa prende le mosse da una funzionalità già esistente da tempo.

E quest’ultima riguarda i messaggi inviati in chat. In particolar modo i vocali. A tanti utenti danno fastidio. E, proprio per questo motivo sono irritati dal nuovo arrivo. Parliamo dei videomessaggi brevi. E questi vengono inviati come i messaggi vocali. Il tutto verrà registrato ed inviato in tempo vocale. possiamo definirli come messaggi vocali con video.

Ecco perché molti non sopportano già questa nuova funzionalità. In realtà, possiamo dire che la odiano come odiano i vocali. ma, attenzione, come ben sapete i messaggi vocali possono durare davvero tantissimo. Mentre i videomessaggi brevi, hanno una durata massima di un minuto! Possiamo dire che siano un male minore, non credete?