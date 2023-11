Samsung, il nuovo schermo sostituirà la televisione: non la userai mai più

Il nuovo schermo proposto da Samsung andrà a sostituire la tua televisione, non la userai mai più. Un vero e proprio prodigio della tecnologia.

Che Samsung sia uno dei colossi della tecnologia, questo non è certo un mistero. Sono moltissimi i prodotti che ogni anno lancia sul mercato, sfruttando sempre e solo le scoperte più recenti in termini tecnologica. Possiamo pensare, ad esempio, ai suoi smartphone, in perenne competizione con la Apple, entrambe le case propongono prodotti che sembrano essere veramente arrivati da un altro pianeta.

Ma se Apple a volte sembra essere in affanno a seguire l’andamento del mercato, Samsung, non sembra preoccuparsene e sembra lavorare sui suoi errori, offrendo al consumatore sempre e solo il miglior prodotto possibile. Non è certo un caso se, proprio l‘azienda Coreana è stata la prima a lanciare, prima gli schermi piatti per le TV e poi gli schermi pieghevoli per quello che riguarda gli smartphone.

In entrambe i casi ci sono state delle modifiche da fare per migliorare il prodotto, ma questo non ha certo mandato in crisi il colosso, che lavora anche sul fronte elettrodomestici, come lavatrici, asciugatrici, forni e frigoriferi. Un’offerta veramente completa e non è da molti riuscire a sostenere una produzione così ampia.

Ma Samsung non solo ci riesce, ma si conferma anno dopo anno, tra le migliori aziende, quella che offre le possibilità maggiori ai consumatori. Non si smentisce nemmeno adesso, con questo suo nuovo schermo che farà impazzire veramente tutti.

Per il lavoro e per il gaming

Si chiama G9 ed è il nuovo monitor proposto dalla Samsung. Dalla Corea una novità pensata sia per lavorare che per giocare, con la definizione unica ed impareggiabile che è offerta sempre e solo da Samsung, con i suoi prodotti che sono sempre al primo posto a livello qualitativo per tutti coloro che cercano colori brillanti e ben definiti.

Quella che propone questo G9 è un’esperienza di gioco definitiva, che difficilmente si potrà avere con altri schermi, anche futuri, anche se si lavorerà con una qualità ancora maggiore delle immagini. Samsung in questo modo si pone lì, proprio sull’olimpo della tecnologia e tutti gli altri al di sotto a rosicchiare lentamente posizioni senza mai arrivare.

Alcune caratteristiche tecniche del monitor

49 pollici, schermo curvo, questi sono i due elementi che balzano all’occhio a chi osserva il monitor per la prima volta. Ma questo non sarebbe certo sufficiente a renderlo uno dei migliori del mercato. Ecco che il monitor, si presenta con una velocità al di fuori degli standard a cui si è abituati. 240 Hz di velocità di scorrimento e con una sfocatura quasi inesistente.

Alla tecnologia del monitor sono stati aggiunti alcuni algoritmi intelligenti di deep Learning che analizzano in maniera intelligente le immagini e riescono a modificare automaticamente la luminosità, migliorando il contrasto. Le dimensioni generose, permettono il semplice utilizzo del multitasking, con funzione Multi View pie l’azione Side-by-side. Il prezzo? Circa 2.300 euro.