Google, tra un mese la strage di account: questi non vanno più bene I Scopri se il tuo è nella lista

Le notizie che arrivano direttamente dal gigante tech di Mountain View, Google, non sono affatto belle, rassicuranti, anzi, destano timore.

Ebbene sì, perché tra un mese o poco meno, molti si potranno ritrovare senza più il proprio account. Avete capito benissimo. Ed in questo articolo vi aiuteremo a capire se anche il vostro è nella lista di quelli che non vanno più bene. Di brutte notizie per gli utenti Google, in quest’anno che volge al termine, ce ne sono state abbastanza.

Pensiamo, soprattutto, a quelle relative alle varie segnalazioni di problemi e vulnerabilità lato mobile. Ne abbiamo parlato ampiamente, in particolar modo all’inizio dell’anno. Tanti bug e tante vulnerabilità zero day. Queste ultime, poi, sono state anche ampiamente sfruttate dai malintenzionati. Per fortuna, però, Google si è messa subito al lavoro

E gli sviluppatori hanno risolto, più o meno prontamente, tutte le problematiche riscontrate e segnalate dagli utenti. Ora, però, il problema è maggiore. E non riguarda soltanto gli utenti lato mobile, quelli che hanno scelto un dispositivo Android, per intenderci. Il problema è ben diverso e investe tutti gli utenti del colosso tech californiano.

Come abbiamo accennato in apertura, ci saranno numerosissimi disagi per tantissimi utenti. E non manca un mese, ma molto, molto di meno. Sì, avete capito benissimo. Ecco, allora, come scoprire se quello che sta accadendo investirà anche il vostro account. Vi daremo anche un consiglio su come evitare questa imminente catastrofe.

Google: ancora pochissimi giorni e gli account spariranno!

In realtà, mancano davvero pochissimi giorni prima che venga avviato questo repulisti. La decisione, ormai, Google l’ha presa e non si potrà tornare indietro. Una soluzione al problema, però, c’é. Ma bisogna prepararsi prima che sia troppo tardi. La data di inizio di questa pulizia approfondita è il prossimo 1 dicembre. In pratica, manca poco meno di una settimana.

Attenzione, però, perché è la data di partenza. Quindi, da quel giorno, saranno tantissimi gli account interessati. In pratica, Google ha deciso che gli account inattivi da più di 2 anni saranno cancellati a decorrere dal primo dicembre prossimo. Insieme agli account, gli utenti perderanno mail, dati, documenti, immagini, ricordi! Insomma, è davvero una tragedia.

Ma per far sì che il proprio account non venga cancellato, una cosa da fare c’é. Bisognerà utilizzarlo in questi ultimissimi giorni di tempo. Basterà, infatti, inviare una mail dall’account affinché questo non venga eliminato definitivamente, per sempre. Solo in questo modo, potrete averlo ancora per molto, anzi, moltissimo tempo. Sbrigatevi!