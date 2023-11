Vampiri della batteria, il vero nemico è questo: se lo disattivi ti cambia la vita

Abbiamo parlato molto spesso di quelli che sono i veri killer delle batterie degli smartphone, Android o iOS che essi siano.

Ma ce n’é uno che si è rivelato il vampiro per eccellenza. Allo stesso modo dei vampiri che succhiano il sangue delle loro vittime innocenti, questo succhia l’energia della batteria in un batter d’occhio. per risolvere la situazione, bisognerebbe assolutamente disattivarlo! Sì, avete capito benissimo. Ma andiamo per gradi e, prima di capire cosa sia, scopriamo quali sono i killer.

In realtà, possiamo dire che sia qualcosa di ampiamente risaputo. Sono tutte le applicazioni presenti sugli smartphone. Sì, è molto semplice. In particolar modo lo sono tutte quelle applicazioni che tengono maggiormente incollati agli schermi gli utenti. In primis, quindi, troviamo tutte le piattaforme social, ricche di contenuti multimediali da visionare.

E, ovviamente, non si possono non menzionare quelle di messaggistica, come WhatsApp, Telegram o Signal, ad esempio. Inoltre, bisogna tenere alta l’attenzione quando si visionano contenuti sulle varie App che consentono di farlo. Parliamo delle piattaforme grazie alle quali si possono vedere film, serie tv, eventi sportivi.

E, poi, molto energivore sono anche le App che consentono di ascoltare i brani musicali preferiti! E ce ne sarebbero ancora tantissime altre. Ma la lista sarebbe troppo lunga e noiosa. Quello che sentiamo di dirvi è che contribuiscono a far scendere il livello della batteria anche tutte le autorizzazioni fornite alle App. Ed ora? Non ci resta altro da fare che capire quale sia il vero vampiro della batteria.

Ecco il vero sanguisuga della batteria: non potrete eliminarlo, ma disattivarlo si può!

Si tratta di qualcosa di integrato all’interno degli smartphone Android. E da 11 anni si trova lì a servizio degli utenti. Ma, allora, se rende un servizio, perché disattivarla? Beh, perché non solo consuma energia quando è in funzione, ma lo fa anche quando si trova in background. Insomma, non perde occasione per succhiare linfa vitale alla batteria.

Stiamo parlando di Google Play Services. Grazie a questo servizio del gigante tech Google gli utenti possono sincronizzare molto facilmente i contatti. Inoltre, da la possibilità di scaricare gli aggiornamenti delle App presenti sugli smartphone, direttamente dal Google Play Store. Ecco svelato il motivo per cui risulta essere di fondamentale importanza.

Come abbiamo già avuto modo di accennare è un servizio, un’applicazione integrata nel sistema Android. E dovete sapere che non si può eliminare, non si può disinstallare. E dovete sapere che non potrete nemmeno disattivarla. E allora come fare? Basterà disattivare tutti i suoi servizi in background. Ed ecco servito il risparmio energetico!