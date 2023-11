Friggitrice ad aria e forno elettrico: la sconvolgente verità I È l’opposto di come ti hanno detto

Il forno elettrico è un elettrodomestico presente in tutte le abitazioni e, nell’ultimo periodo, lo è l’ormai famosa friggitrice ad aria.

Ebbene sì, famosa perché c’è una pubblicità spaventosa che la riguarda. E sono soprattutto i suoi consumi bassi ad essere sbandierati ai quattro venti. Questi vengono sempre paragonati a quelli del forno elettrico e si specifica che siano minori. Inoltre, poi, si precisa sempre che la cottura con questi nuovissimi dispositivi sia più salutare rispetto a tutti gli altri tipi di cottura.

Ovviamente, compresa la cottura in forno. Ma è proprio tutto vero ciò che si dice sulla friggitrice ad aria? O c’è qualcosa che non quadra? Noi vogliamo scoprirlo insieme a voi! Ciò che le rende molto appetibili è, senza ombra di dubbio alcuna, anche il fatto che i tempi di cottura siano molto più veloci rispetto a tutti gli altri metodi tradizionali.

Di questi tempi, infatti, i ritmi della vita quotidiana sono molto frenetici e, spesso, non c’è il tempo di dedicarsi ore ed ore alla preparazione delle pietanze per il pranzo o la cena in famiglia. Si preferiscono, così, metodi veloci, facili. Insomma, si protende per metodologie di cottura, di preparazione che non tolgano ulteriore tempo al proprio relax.

Ma torniamo a quello che è il nostro discorso principale, ovvero i consumi energetici e, ovviamente, il loro peso all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica. È fuori discussione che il forno elettrico sia uno degli elettrodomestici più energivori nelle abitazioni. Ma quanto c’è di vero che con la friggitrice ad aria si risparmia un botto? Scopriamolo insieme!

Forno o friggitrice ad aria? La verità scotta!

I vantaggi li abbiamo già elencati quasi tutti. Con la friggitrice ad aria, inoltre, si possono preparare tutte le pietanze. Non c’è nessuna che possa essere esclusa. Purtroppo, però, c’è da dire che, come sempre, non è tutto oro quello che luccica. Ebbene sì, avete capito benissimo. Anche la friggitrice ad aria ha i suoi svantaggi e non sono neanche pochini.

Quindi, prima di procedere all’acquisto di uno dei tanti modelli presenti sul mercato è bene che leggiate quanto stiamo per rivelarvi. Solo al termine vi chiediamo di trarre le vostre conclusioni. Ovviamente, non friggono, ma donano croccantezza ai cibi grazie alla circolazione di aria calda ed olio presente al suo interno. Questi, ad esempio, è il caso delle patatine fritte.

Ma dovete sapere che potrete raggiungere lo stesso risultato utilizzando il vostro forno di casa in modalità “ventilato”. Poi, come abbiamo già accennato, di modelli ce ne sono tantissimi in giro e bisogna stare attenti a quelli più economici e che non hanno garanzia di risultati e durata. Sarebbe solo une esborso inutile di denaro. E, poi, sono piccole e bisognerebbe fare più preparazioni. E ciò avrebbe un’unica conseguenza e non sarebbe affatto felice: aumenteranno i consumi e, ovviamente, le bollette.