Amazon, per il Black Friday dà a tutti i clienti 15€ di bonus I Devi solo fare una cosa semplicissima

Possiamo dire che il Black Friday su Amazon sia già partito da un po’ di giorni e continuerà anche oltre il venerdì nero, il 24 novembre.

Si, avete capito benissimo. Come ogni anno il colosso e-commerce con sede negli Stati Uniti d’America ha messo su una dieci giorni di sconti ed offerte da fare girare la testa a tutti. Smartphone, tablet, PC, smart TV ed elettrodomestici sono solo alcuni dei prodotti messi in promozione con sconti davvero assurdi.

Dovete sapere, poi, che oltre l’evento promozionale in sé, Amazon offre un’altra grandissima opportunità a tutti gli utenti. Si, perché si potrà usufruire di un ulteriore sconto di ben 15 euro sugli acquisti in piattaforma. Non è una notizia davvero fantastica? In realtà, però, dovete sapere che non è la prima volta che Amazon lo fa.

Si, perché ogni anno mette a disposizione questa fantastico buono sconto agli utenti per fare sì che possano fruirne sui loro acquisti durante il Black Friday! Noi vi consigliamo di approfittarne sin da subito! La scadenza del Black Friday Amazon è stata fissata dall’azienda per il giorno 27 novembre. Vediamo, allora, questo buono sconto di cosa si tratta e, soprattutto, come sarà possibile averlo ed utilizzarlo. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Vi diciamo subito che è molto semplice e pratico!

Amazon dona a tutti 15 euro: il Black Friday diventa ancora più intrigante!

Ebbene sì, si tratta di una grandissima opportunità da cogliere al volo senza perdere ulteriori tempo. Vi abbiamo già parlato del fatto che si tratta sia qualcosa che viene messa su di frequente ogni volta che ci sono eventi promozionali del genere. E 15 euro di sconto ulteriore non sono proprio affatto male. Ma come è possibile ottenerli?

Beh, in realtà è molto, ma molto semplice. Bisogna fare una cosa che ruberà pochissimo tempo a, soprattutto, non prevede il dispendio di nemmeno un po’ di energia fisica. Vediamo, allora , quale è la procedura da seguire alla lettera. Non dovrete fare altro che utilizzare un servizio offerto dall’azienda stessa. Parliamo di Amazon Photos.

Questo è un servizio incluso in quello che è l’abbonamento Amazon Prime. Consente di archiviare, in maniera totalmente gratuita, le foto che gli utenti non vogliono perdere. E basterà caricare per la prima volta una foto su questa piattaforma ed il gioco è fatto. Amazon vi accrediterà subito la cifra sul vostro conto personale.

In pratica, vi ritroverete i soldi nel carrello. Attenzione, però, perché potrete sfruttare questo buono solo ed esclusivamente su un acquisto di valore pari o superiori ad una cifra stabilita dalla società statunitense. E questa è fissata in 30 euro! Inoltre, i prodotti interessati sono soltanto quelli venduti da Amazon stessa!