Wi-Fi, questo oggetto in tutte le stanze rallenta internet I Fai così e il router diventa un bolide

Il sogno della stragrande maggioranza di utenti nel mondo intero è quello di avere un segnale Wi-Fi in casa potente e super veloce.

Purtroppo, però, non sempre succede. Anzi, capita che bisogna penare e non poco. Sì, perché ci si ritrova con una connessione lentissima e molti utenti non riescono neanche ad avviare le videoconferenze di lavoro. Sì, sono ancora tantissimi coloro i quali lavorano ancora da casa. Ma non è certo solo questo l’utilizzo che si fa della connessione.

Sì, perché sono molti gli utenti che si rilassano sul divano nel salotto guardando i vari contenuti multimediali offerti dalle varie piattaforme streaming. Pensiamo a quanti film, serie tv, documentari, eventi sportivi si possono visionare su Netflix, Disney+, Dazn e tante altre. Anche in questo caso, però, si ha la necessità di una connessione senza intoppi.

Le cause del Wi-Fi lentissimo possono essere davvero tantissime. Ma ci sono, in casa, degli oggetti che vanno ad interferire con il segnale prodotto dal router. E bisogna necessariamente spostarli dalla loro posizione abituale se si vuole realmente fruire dei servigi della connessione casalinga. Altrimenti si continua a penare e disperarsi!

Tra questi, annoveriamo i vari elettrodomestici con il forno a microonde in testa o gli specchi e gli acquari. Se volete distruggere completamente il segnale, tenete il router stretto tra questi oggetti. Dovete sapere, però, che ci sono delle cose impensabili in casa che, però, purtroppo, si rivelano dei veri e propri killer. E ce n’é una in particolare! Scopriamola insieme.

Ecco l’oggetto sanguisuga: mettetelo lontano dal router.

Ebbene sì, è davvero interferente. Più è vicino al router e più la connessione risulterà scarsa. In realtà, però, possiamo dire, senza timore di essere smentiti in alcun modo, che non è solo un oggetto a destare maggiori preoccupazioni a riguardo. Anzi, c’é da dire che sono ben tre e forse anche di più. Bisogna scoprirli e portarli fuori dal raggio di azione del router presente in casa!

Innanzitutto, vi diciamo che tutti gli altoparlanti vanno ad interferire col segnale prodotto dal router. E, poi, ci sono tutte le lucine come quelle dei televisori o dei monitor dei Pc. Attenzione anche ai vari cavi di alimentazione. Anche questi fanno decisamente la loro parte. Ma i veri killer della situazione sono ben due.

I primi sono i telefoni cordless, mentre i secondi sono i baby monitor, quelli utilizzati per badare e controllare da lontano i propri figli mentre sono in un altro ambiente dell’abitazione. In pratica, bisogna stare attenti alla maggior parte dei dispositivi elettronici che sono in giro per casa. Più li mettete lontano dal router, più la vostra connessione sarà quella dei vostri sogni.