Lavatrice, non rischi più di restringere gli abiti: finalmente sei al sicuro I Userai sempre questo trucco

Nonostante sia uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno delle varie abitazioni italiane, c’è sempre qualcosa da imparare.

Stiamo parlando della lavatrice e del suo utilizzo in casa. Come ben sapete, questo apparecchio fa compagnia alle famiglie italiane sin dal secondo dopoguerra nel secolo scorso. E subito è entrata nei cuori di tanti. Questo è avvenuto poiché la lavatrice consente di lavare il bucato sprecando meno acqua ed anche molta meno energia.

Parliamo, però, della fatica da mettere in campo per il lavaggio a mano. Di contro, però, si tratta di un elettrodomestico che ha un grande bisogno di energia per funzionare. Forse possiamo annoverarlo tra quelli maggiormente energivori. Il suo peso in bolletta si fa sentire tantissimo, in special modo in questo periodo in cui il prezzo dell’energia elettrica è aumentato a dismisura.

Si hanno bollette da capogiro e le previsioni non sono affatto rosee. Infatti, gli esperti del settore prevedono ulteriori aumenti in vista della prossima stagione invernale a causa della guerra in Medio Oriente. Ma questo è totalmente un altro discorso. Abbiamo fatto una piccola divagazione ed ora bisogna focalizzarsi su quello che è l’argomento del nostro discorso.

Parleremo di consigli per l’utilizzo della lavatrice. Ma questa volta non saranno rivolti al risparmio, bensì, ad ottenere quello che è il bucato perfetto, con i capi messi in lavatrice che non si restringono più. E dovete sapere che si tratta di qualcosa di molto semplice. Potremmo dire che basti la pressione di un solo dito!

Abiti che si restringono addio: ecco come fare!

Ebbene sì, non riscontrerete più alcun problema del genere. E dovete sapere che vi basterà soltanto uno smartphone e nulla più. Vediamo come fare. Come sicuramente avrete notato, su ogni capo di abbigliamento ed anche su tutta la biancheria, ci sono delle etichette che indicano in che modo questi vadano lavati e se bisogna o meno stirarli.

Di solito, però, non ci si fa caso e si opera in maniera indiscriminata. Ed a causa della temperatura o del lavaggio errati, si finisce con l‘avere capi ristretti che non andrebbero più neanche ad un bambino. Fatta questa breve premessa, ora occorre capire come utilizzare lo smartphone come aiuto alle attività di lavaggio.

In pratica, non dovrete fare altro che sbloccarlo ed aprire l’applicazione Fotocamera. Inquadrate le etichette di indumenti e biancheria ed il gioco è fatto. Riuscirete a comprendere al meglio tutto ciò che c’è scritto e riuscirete ad avere un bucato praticamente perfetto e non ristretto. Attenzione, però, perché è possibile utilizzare questa funzionalità soltanto sugli iPhone. Provare per credere!