Instagram, finalmente puoi farlo coi reel: milioni di utenti tirano un sospiro di sollievo

Instagram può essere definito come la piattaforma social fotografica per eccellenza, nonostante, ultimamente, abbia dato spazio anche ad altro.

E, per altro, intendiamo i video ed i Reels. E, proprio questi ultimi sono protagonisti di qualcosa di davvero importante. Sì, perché è prevista una nuova possibilità che rende più felici tutti quegli utenti che sono soliti condividerli. E dovete sapere che sono davvero tantissimi. Su questa piattaforma di proprietà di Meta, si trovano tantissimi contenuti.

E, soprattutto nell’ultimo periodo, se ne trovano di notevole qualità. Sono molti quelli che vengono identificati come Creator che realizzano e pubblicano video e Reels davvero spettacolari. Ovviamente, tutto ciò è possibile grazie alla tecnologia che fa passi da gigante giorno dopo giorno. Si possono trovare contenuti che parlano di arte e di storia.

Ma anche racconti si aneddoti, ricette di cucina tradizionale. Molto gettonati, poi, sono quei contenuti video che parlano di viaggi e località amena sia straniere che italiane. Tutti gli utenti ne restano ampiamente affascinati e ne vanno sempre alla ricerca. Sono capaci di rimanere incollati agli schermi dei propri device, come se fossero ipnotizzati, per ore ed ore.

Ovviamente, ci sono anche utenti che non hanno voglia che il loro contenuto diventi super popolare o, magari, non vogliono che venga visionato da alcuni utenti in particolare. Ed ecco la novità del momento, pensata da Meta proprio per tutti loro. Vediamola insieme, perché si tratta di qualcosa di veramente interessante che metta al centro l’utente!

Instagram e Reels: novità per la privacy!

In realtà, le novità che sono arrivate all’interno della piattaforma social di Meta nell’ultimo periodo, grazie ai recenti aggiornamenti sono tante. Ma vogliamo focalizzare la nostra e la vostra attenzione su una in particolare di cui vi abbiamo dato cenno in precedenza. In realtà, vi abbiamo detto che riguarda la sfera importantissima della privacy di tutti gli utenti.

Ebbene sì, e, ovviamente, ha come protagonisti principali i Reels condivisi da questi ultimi. Come ben sapete, fino ad ora erano pubblici e, quindi, visibili a tutti. Ora, però, si potrà decidere chi può visionarli, modificandone la privacy! Sì, avete capito benissimo. Potrete farlo allo stesso modo in cui impostate la privacy delle vostre storie in piattaforma.

Sarete voi a decidere chi potrà visionare i vostri Reels in tutta libertà e tranquillità. Come fare? Innanzitutto dovrete realizzare il Reel. Poi, una volta caricato, dovrete cliccare sulla voce Pubblico e selezionare l’opzione più adatta alle vostre esigenze che, in questo caso, sarà Amici più stretti. Altrimenti, potrete scegliere l’opzione Tutti. A voi la scelta.