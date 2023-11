Termosifoni, col trucco del flusso d’acqua risparmi in bolletta e salvi la caldaia

Si sta avvicinando l’inverno e con esso le giornate fredde, piovose e i cittadini italiani preferiscono stare al caldo nelle loro case.

Ovviamente, la fonte di calore preferita restano sempre i termosifoni. Grazie all’acqua calda prodotta dalla caldaia che scorre al loro interno, questi apparecchi donano il tepore necessario al relax dopo un’intensa giornata di lavoro. Ovviamente, bisogna precisare che per funzionare e riscaldare gli ambienti dell’abitazione, c’é bisogno di energia.

E quella consumata non è affatto poca. Soprattutto in questo periodo di crisi post pandemia, ormai, sono tantissimi coloro i quali vanno alla ricerca del risparmio. E’ aumentato tutto, dai beni di prima necessità alle tariffe telefoniche, passando proprio per le bollette di luce e gas. E queste ultime, dopo un primo aumento ad ottobre, aumenteranno ancora.

Questa volta la causa dei rincari è, secondo gli analisti e le loro previsioni, il conflitto che si è scatenato nel Medio Oriente e che sta mietendo numerosissime vittime innocenti. Si parla di aumenti sulle bollette del gas del 12%. in pratica una nuova batosta sulle teste degli italiani. Certo, non si sta parlando di aumenti simili allo scorso anno.

Ma si tratta pur sempre di nuovi esborsi che vanno a gravare sulle finanze già ampiamente martoriate! Ed eccoci qui a parlare di un nuovo trucco che ha come protagonista principale proprio il flusso di acqua dei termosifoni. E quest’ultimo inciderà su ben due fattori: quello economico e quello manutentivo. In quest’ultimo caso parliamo della caldaia. Vediamolo insieme!

Risparmio in bolletta e caldaia protetta: ecco il trucco per tutte le famiglie!

Innanzitutto, vi diciamo che, per evitare problemi di funzionamento, c’é bisogno di manutenere l’impianto di riscaldamento. Per quanto riguarda i termosifoni, c’é bisogno di eliminare tutta l’aria in eccesso presente al loro interno. Come fare? Basta svitare la valvola di sfiato e far fuoriuscire tutta l’aria, fino a quando non apparirà l’acqua.

E’ questo il momento in cui bisognerà avvitarla di nuovo. I termosifoni funzioneranno come se fossero nuovi. Sì, perché le bolle piene d’aria non consentono loro di riscaldarsi a dovere. Ma è regolando il flusso di acqua che si eviteranno malfunzionamenti e sprechi enormi di energia. Pensate che vi consentirà di risparmiare il 7% di energia. Non è affatto una percentuale di poco conto!

In realtà, si tratta di una semplice abitudine da mettere in pratica. Non bisogna accendere tutti i termosifoni presenti nell’abitazione, ma bisogna optare per accendere solo quelli presenti all’interno delle stanze che si frequentano. Si eviterà, così, come già accennato un enorme spreco di energia e si permetterà alla caldaia di funzionare perfettamente senza andare in sovraccarico ed avere problemi anche seri!