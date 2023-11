Google Chrome, l’impostazione salva batteria: il telefono non consuma mentre navighi

Come evitare gli sprechi di batteria con Google Chrome? Il browser è notorio per consumare velocemente la batteria degli smartphone, ma vi sono diversi accorgimenti per limitare questo spreco, per garantire che il cellulare non si spenga.

Quando proprio non sarebbe il caso, quando meno serve che avvenga, lo smartphone si spegne. Una videochiamata di lavoro, una telefonata romantica o, a voler esagerare, un 118 per un infarto, un incidente automobilistico, un fatto di cronaca particolarmente efferato. Il calo della batteria dello smartphone è correlato a tantissime cause, ma limitandosi all’ambito della navigazione online uno dei grandi responsabili, culprit per dirla all’inglese, è sicuramente Chrome.

I consigli provengono da Google stesso e, inizialmente rivolti ai computer, possono essere applicati in maniera proficua anche per Android e iPhone. Il segreto consiste nel modificare i setting di Chrome, personalizzandoli per la propria esperienza online.

Il primo elemento che si consiglia di modificare è il Risparmio memoria che Google raccomanda di attivare quanto prima possibile. Chrome infatti in questo modo disattiva le pagine di Chrome che non stanno venendo usate, onde salvare la memoria del computer e garantire una navigazione quanto più fluida possibile.

Quando poi si ri accede alla pagina in questione, Chrome la refresha automaticamente, riattivandola. Si avverte un certo ritardo nella navigazione, ma nulla che impedisca di lavorare e/o di navigare normalmente. La funzione può essere attivata aprendo Chrome, cliccando su Impostazioni, procedendo su Prestazioni e infine su Risparmio Memoria. Dopo averla attiva si noterà immediatamente un consiste guadagno di batteria.

Come utilizzare al meglio Chrome, senza ‘distruggere’ il proprio smartphone

La funzione di Risparmio Energia o Risparmio Energetico è l’altro, grande, aiuto fornito da Chrome. Quando la funzione viene attivata, funziona automaticamente al di là che il dispositivo sia collegato o meno o che la batteria sia bassa o alta.

Occorre nuovamente aprire Chrome, cliccare su Impostazioni, selezionare Prestazioni e infine attivare il Risparmio Energetico. Come si può notare, entrambe le funzioni sono presenti sulla stessa pagina; pertanto è facile raggiungerle e attivarle senza perdere troppo tempo. Alcune volte, in rare occasioni, vengono attivate in automatico utilizzando Chrome.

Purtroppo vi è un intoppo, un difetto nell’ultima funzione menzionata; quando sarà attiva le performance a livello di streaming e gioco online saranno alquanto basse, si avverte un consistente calo di performance. Meglio allora disattivarle, assicurandosi di avere l’alimentatore a portata di mano.