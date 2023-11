Termosifoni, le valvole non servono per regolare la temperatura I Non saperle usare aumenta la bolletta

Le valvole dei tuoi termosifoni non servono a regolare la temperatura. Se non le sai utilizzare allora potresti pagare una bolletta molto più elevata.

Sono moltissimi i cittadini che si lamentano del continuo aumento della bolletta sia dell’energia elettrica che del gas, ma purtroppo occorre riconoscere che in effetti, troppo spesso il consumo eccessivo è dovuto principalmente a un errato utilizzo dei dispositivi che si hanno in casa. Ci si riferisce ovviamente agli elettrodomestici, all’illuminazione, ma anche ai riscaldamenti.

Sappiamo bene che negli ultimi anni per offrire un certo risparmio, soprattutto per quello che riguarda la spesa del gas, sono state introdotte le caldaie a condensazione. Queste sarebbero in grado di offrire un notevole risparmio bolletta.

Anche questo infatti, è possibile solo se si sa utilizzare questo dispositivo di nuova tecnologia che sarebbe comunque grado di ridurre i consumi. In particolare, sono in molti ad affermare che, se all’interno dell’abitazione si possiede un termostato, in inverno, si dovrebbero tenere i riscaldamenti accesi in maniera costante. In questo modo la casa può mantenere la corretta temperatura senza mai mandare l’impianto alla massima potenza, riducendo quindi il consumo.

Ma questo non è sufficiente ad assicurare un buon risparmio in termini di gas.

Caldaia a condensazione e valvole dei termosifoni

In molti centri italiani le case sono ancora di vecchia concezione. Questo, come le cinture nere del risparmio sapranno, si traduce in un maggior consumo e in una minore efficienza dell’intero sistema. All’interno delle case con impianti ormai obsoleti sono presenti caldaie non a condensazione e i termosifoni non sono dotati delle moderne valvole.

Quando si procede con il cambio della caldaia, ad ogni termosifone viene applicata una valvola con dei numeri, i quali vanno ad indicare, non la temperatura dell’acqua all’interno dell’unità, ma la temperatura nella stanza. Saperle utilizzare si traduce in un notevole risparmio.

Il corretto utilizzo delle valvole

Si chiama valvola termostati del radiatore e andandola a regolare nella maniera corretta dovrebbe essere in grado di regolare il flusso di acqua calda all’interno dell’unità in base a quella che è la temperatura all’interno della stanza. Il corretto utilizzo delle valvole dovrebbe essere in grado di permettere un buon risparmio.

Non utilizzare o addirittura non avere le valvole per il termosifone, non fanno altro che aumentare il costo dell’energia che ogni mese si paga. Per questo motivo si consiglia di procedere con la loro installazione e utilizzo.