Non rispondere mai su Whatsapp in questo modo: se lo fai finisci nei guai

Attenzione a non rispondere su Whatsapp così. La truffa é dietro l’angolo e rischi di perdere veramente tutto, presta molta attenzione.

Whatsapp é l’app di messaggistica che negli ultimi anni é divenuta tra le più utilizzate in assoluto. Semplice ed intuitiva la si può utilizzare da qualsiasi dispositivo mobile, é sufficiente, dopo il download da fare direttamente dallo store ufficiale, procedere avviando l’app e configurandola.

Un procedimento molto semplice per utilizzare un’applicazione che permette non solo di scambiare messaggi in maniera veloce, ma anche di inviare messaggi vocali, foto, video e per condividere stati. Whatsapp inoltre offre anche la possibilità di fare videochiamate, funzionalità molto utilizzata durante la pandemia che ci ha tenuto a casa a lungo.

Un’applicazione che nel tempo si é molto evoluta, inizialmente era stata pensata solamente per pubblicare il proprio stato, per aggiornare i propri contatti su quello che si sta facendo. Solo con il tempo l’app é cambiata permettendo l’invio dei messaggi.

Ad oggi Whatsapp é insieme ai direct di Instagram e a Messanger di Facebook tra le applicazione di messaggistica istantanea più utilizzate anche per lavoro e per le comunicazioni in via ufficiale come quelle scolastiche. Ma purtroppo una brutta notizia si abbatte sugli utilizzatori seriali dell’applicazione, attraverso di essa passa una nuova truffa.

Truffe in linea e come prevenirle

Dovrebbe ormai essere abbastanza sicuro utilizzare internet, invece sembra che con il tempo i malintenzionati abbiano affinato una serie di tecniche per truffare il povero malcapitato cittadino. Insomma i timori di chi diffida dall’utilizzare il web per gli acquisti siano motivati a questo punto? Purtroppo fidarsi é quasi impossibile.

Si parla spesso di phishing quando ci si riferisce alle truffe che avvengono, appunto, nel mare del web. Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le truffe che con un semplice link rischiano di portarti via veramente tutto. Insomma, quello che bisogna fare é semplicemente prestare molta attenzione.

La truffa che passa attraverso whatsapp

Ma in tutto questo cosa c’entra Whatsapp? La nuova truffa che nelle ultime settimane sta colpendo gli utenti consiste nel vedersi arrivare una mail con un link che sembra arrivare da Whatsapp, ma non é così. Quella mail serve agli hacker per entrare nel nostro dispositivo.

Accettando le condizioni della mail gli hacker sono in grado di cancellare tutti i nostri dati dal dispositivo. Inoltre possono entrare in possesso dei nostri dati sensibili, compresi quelli bancari.