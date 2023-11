Forno, il trucco dell’acqua: non pulirai più il grasso dalla teglia in vita tua I Lo fanno nei ristoranti

In quest’ultimo periodo, a causa, dei continui e considerevoli aumenti dei prezzi dell’energia, si parla solo di aumenti in bolletta.

Ovviamente, per quanto riguarda quelle della fornitura di energia elettrica, i colpevoli principali sono ritenuti tutti gli elettrodomestici, compreso il forno elettrico, amico di tutte le famiglie, poiché consente di preparare dei piatti stratosferici. Questi apparecchi, però, consumano moltissima energia e, quindi, per poterli utilizzare, bisogna mettere in pratica dei trucchetti.

Di questi ultimi ne abbiamo visti davvero tantissimi nel corso del tempo. E si sono rivelati più o meno funzionali al raggiungimento dell’obiettivo comune di tutti: il risparmio. Ovviamente, la situazione varia a seconda dei casi e delle necessità delle varie famiglie. Poi ci sono altri metodi per far sì che gli apparecchi funzionino al meglio e non consumino tanto.

E questi sono una corretta e costante pulizia e la manutenzione ordinaria. Ma questo è totalmente un altro discorso. Sì, perché, dovete sapere che noi, in questo articolo, vogliamo parlarvi di altro. E’ qualcosa che non riguarda i consumi energetici, ma l’utilizzo corretto del forno e dell’energia da mettere in campo per la sua pulizia.

Si tratta di un trucchetto molto semplice e veloce che ha come protagonisti principali l’acqua ed il forno elettrico stesso. E’ utilizzato da tutti i ristoratori nelle loro cucine e siamo sicuri che, una volta conosciuto, non ne potrete più fare a meno di metterlo in pratica. Vediamo, allora, di cosa si tratta e come fruirne al meglio!

Acqua in forno ed il grasso sarà solo un vecchio ricordo!

Ebbene sì, a volte sono le soluzioni più semplici ad essere quelle maggiormente efficaci. Ed anche in questo caso è così! Dovete sapere che si tratta di un metodo utilizzato, come vi abbiamo già accennato in precedenza, da tutti i ristoratori. E vi consentirà di non dover perdere ore ed ore del vostro tempo, dopo aver cucinato, a pulire il grasso incrostato dall’apparecchio.

Questo trucchetto vale soprattutto nel momento in cui cucinare su griglia e, soprattutto, quando preparate piatti a base di carne. Avete presente tutto quel grasso che cola nel forno? Ecco, è lui il responsabile dei cattivi odori. Si attacca alla teglia sottostante, brucia ed emette un odore sgradevole. Ecco che, però, l’acqua arriva in soccorso di tutti.

Basterà riempire la teglia che sta sotto nel forno con dell’acqua, in modo che il grasso che cola dalla carne in cottura, non si attacchi al recipiente. Una volta terminata la cottura del vostro arrosto, vi basterà prendere la teglia, svuotarla del suo contenuto e pulirla in maniera facile e veloce. Solo così, non dovrete fare alcuna fatica.