Forno, c’è un metodo velocissimo per pulirlo a fondo I Il trucco delle casalinghe esperte

Pulire il forno è meno difficile di quanto molti ritengono; basta utilizzare le tecniche corrette, gli strumenti adeguati. Scopriamo insieme quali sono.

Come pulire al meglio il forno di casa? Vi sono diverse tecniche, nessuna delle quali infallibile; ve ne elencheremo alcune, frutto dell’esperienza e dei rimedi casalinghi, tutte rigorosamente ad un prezzo più che accessibile. Pulire il forno infatti è una necessità, eppure molti lo trascurano; d’altronde richiede una costante manutenzione, ben al di là delle classiche pentole e o del tostapane casalingo. Pulire il forno è infatti un’attività faticosa.

Innanzitutto è fondamentale pulire separatamente la griglia del forno, estraendola completamente dal forno. E’ possibile usare acqua calda e un qualsiasi detersivo per i piatti, onde togliere il grasso e i residui di cibo. Non manca chi, a causa delle dimensioni, le lava addirittura nella propria vasca o doccia di casa.

Se la griglia è particolarmente incrostata, è possibile utilizzare bicarbonato di sodio. Lo si lascia agire sulla grata per un lungo periodo, solitamente dodici ore, prima di ripulire i supporti con l’acqua tiepida e asciugarli accuratamente.

Per quanto concerne l’interno, solitamente è consigliato di utilizzare l’aceto diluito, specie attraverso una mistura spray. Il tutto viene poi ripulito con una pezza di tessuto umida e asciugato con accuratezza.

Come pulire il forno, tutti i consigli utili

Naturalmente, se c’è una funzione per l’auto pulizia del forno, perchè non usarla? Tuttavia ciò di solito genera terribili odori, difficili da sopportare. Meglio allora ventilare la cucina e magari cospargere qualche deodorante per ambienti, in attesa che il processo autopulente si concluda.

Per lo sportello, prono a essere rigato, occorre utilizzare una miscela di bicarbonato di sodio e acqua per fare una pasta di qualche genere. Questa viene poi applicata allo sportello e lasciata riposare per venti minuti. Infin si passa un panno di microfibra per cancellare ogni traccia restante.

Va da sé che esistono diversi prodotti specializzati, tutti egualmente efficaci. Basta fare attenzione quando li si usa; sono tutti parimenti aggressivi, fin troppo efficaci nella propria azione. Quando li si utilizza è preferibile indossare guanti di protezione e stare attenti a non farli entrare in contatto con le mucose della bocca e del naso per evitare bruciori e irritazioni varie. Si tratta di prodotti coi quali è assolutamente necessario fare attenzione.