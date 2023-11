Termosifoni, con questo comune errore paghi il 15% in più ogni mese I Elimina subito lo spreco

Stai commettendo un errore che ti fa spendere un sacco di soldi. Paghi almeno il 15% in più ogni mese e potresti risparmiare in maniera molto semplice.

Quando l’inverno é alle porte il grande problema che affligge tutte le famiglie é sempre lo stesso, il costo della bolletta in netto aumento. Che si tratti di energia elettrica o di gas, non c’è molta differenza, con il freddo inevitabilmente occorre accendere i riscaldamenti, azione che in estate ovviamente non viene compiuta.

Come se non fosse abbastanza il consumo maggiore di gas che ogni famiglia ha in questo periodo, ci mettono la zampino i classici aumenti delle tariffe. Con il completo passaggio al mercato libero, inevitabilmente cambia anche il prezzo praticato per quello che riguarda questi due beni essenziali.

Ovviamente sono validi i soliti consigli per il risparmio tanto per il gas quanto per l’elettricità, come ad esempio il riuscire a sfruttare la luce naturale o tenere l’acqua chiusa quando ci si insapona, ovvero evitare di utilizzare la potenza massima per la caldaia.

Ma come si dice? Siamo noi artefici del nostro destino, ebbene c’è qualcosa che influisce ancora di più sul consumo di energia elettrica e anche di gas. In questo caso però si rende necessario intervenire in maniera massiva, lo spiegheremo più avanti.

Una casa efficiente fa veramente la differenza, lo Stato ci viene incontro con i bonus

Negli ultimi anni il governo italiano ha messo a disposizione delle famiglie quello che tutti conoscono come bonus 110%. In realtà questo specifico bonus è solo uno dei tanti pensati per andare a modificare la struttura delle nostre abitazioni. I lavori di ammodernamento o di restauro non sono solo volti a rendere più bella la nostra casa, ma anche molto più efficiente.

Non è certo un caso se il bonus 110% è stato concesso solo per i lavori in grado di aumentare l’efficienza dell’immobile. In termini semplici quello che veniva richiesto era di aumentare la classe energetica dell’immobile di almeno due valori, ovvero raggiungere il massimo livello di efficienza per quanto riguarda i consumi. In tale prospettiva lo Stato offriva la possibilità di avere o uno sconto in fattura ovvero sfruttare un credito d’imposta. Questa ha fatto in modo non solo che ci fossero maggiori possibilità di lavoro per quello che riguarda l’edilizia, ma che ci fosse un grande miglioramento all’interno delle abitazioni.

Come un immobile più efficiente

Buona parte del calore che viene prodotto dai riscaldamenti viene purtroppo disperso perché la nostra casa non è efficiente come dovrebbe essere. Quando si vive in una costruzione piuttosto datata sicuramente questa non sarà al massimo dell’efficienza, probabilmente avrà infissi vecchi è un tetto non pienamente nella migliore forma. Questi sono elementi che portano ben il 15% in più di spese sull’energia elettrica e sul gas.

Quindi il consiglio è quello di procedere a una completa ristrutturazione, con sostituzione degli infissi, sia le porte che le finestre, installazione di quello che viene chiamato cappotto e infine il miglioramento del tetto e delle condizioni generali.