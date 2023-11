Forno elettrico, mettici dentro la schiuma da barba: il trucco è portentoso I Guarda cosa succede

Come pulire al meglio il forno elettrico? Il rimedio è tanto semplice, quanto efficace. Basta usare un oggetto di uso comune.

Spesso accostamenti di oggetti bizzarri e/o rari può generare effetti imprevisti, in alcuni casi positivi. Questo è sicuramente il caso odierno correlato all’utilizzo del forno elettrico e alla sua manutenzione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Ci riferiamo in questo caso ad un oggetto di uso comune quale la schiuma da barba, comune a tutte le case dove è presente un membro della famiglia di sesso maschile. Specificatamente si tratta della schiuma utilizzata nei contenitori spray, da spruzzare sul mento o sulle guance onde facilitare la rasatura. Tende ad ammorbidire la pelle, facilitando il passaggio della lametta necessaria alla depilazione.

Un utilizzo inedito e sorprendente della schiuma da barba è ricollegabile alla pulizia del forno elettrico. Il forno andrebbe lavato con grande frequenza; altrimenti si formano incrostazioni perniciose, davvero difficili da rimuovere. Per non commentare il terribile odore.

In generale si consiglia di pulire il forno una volta al giorno o quantomeno due volte alla settimana. In teoria il forno andrebbe pulito subito dopo l’uso, ma il rischio di buscare scottature è abbastanza alto; e in generale nessuno ci vuole pensare dopo aver appena gustato un ottimo pasto cucinato con l’elettrodomestico in questione.

Come pulire il forno con la schiuma da barba, l’utile trucco

Naturalmente sul mercato esistono davvero tanti diversi materiali utili per la pulizia del forno, di ogni genere; igienizzati, anti grasso, paglierine di acciaio e così via. Si tratta però di prodotti costosi e, in molti casi, anche molto aggressivi sul materiale in oggetto.

Meglio allora provare a usare la schiuma da barba; la procedura prevede di spruzzare la schiuma dentro il forno, rimuovendo prima la griglia. Il tutto, dopo aver indossato un paio di guanti, viene spalmato su ogni superficie e lasciato a riposare un quarto d’ora. Dopo di ciò, tramite una spugna, verranno eliminate le incrostazioni e il forno verrà risciacquato con accuratezza, onde non lasciare tracce di schiuma.

La schiuma da bagno è anche un ottimo prodotto per pulire gli specchi, in quanto previene l’appannamento. Basta ripetere l’identica procedura già descritta per il forno, facendo attenzione a non rigare la superficie. Un must have per i bagni, le toilette e in generale i sanitari.