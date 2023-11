Caro bollette, occhio alla sanguisuga nascosta: ti succhia energia e soldi I Non sottovalutarla più

Quando si fa riferimento alle bollette della luce e ai loro aumenti si pensa subito agli apparecchi più energivori: gli elettrodomestici.

Ma dovete sapere che c’é qualcos’altro che le fa aumentare a dismisura i consumi e si finisce col pagare davvero un botto in bolletta. Certo, non possiamo di certo sminuire il peso che gli elettrodomestici hanno all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica. Si tratta di apparecchi divenuti ormai indispensabili nella vita quotidiana.

Aiutano nello svolgimento delle faccende domestiche e consentono, in alcuni casi, di evitare uno spreco enorme di acqua. Pensiamo, ad esempio, alle lavatrici, alle asciugatrici ed alle lavastoviglie. Tutti, però, consumano molta energia. Escludendo il frigorifero, però, l’utilizzo della maggioranza di questi può essere evitato.

Ma non ci sembra il caso, dato che attraverso la conoscenza piena di questi apparecchi, l’uso di trucchetti funzionali al risparmio, la pulizia e la manutenzione, si potrà certamente fa rifiatare quelle che sono le finanze già martoriate dalla crisi economica che dura sin dagli inizi della pandemia di Covid del 2020 e che ha causato tantissime vittime.

Tornando, però, a ciò su cui vogliamo focalizzare l’attenzione, bisogna stare attenti anche ad altro. Si tratta di qualcosa che nessuno prende in considerazione e si lascia sempre accesa, notte e giorno. E no, non parliamo dei dispositivi che vengono lasciati in corrente e che consumano anche in standby. E’ qualcosa di diverso, ma si rivela un vero e prorpio killer.

Bollette alte? Attenzione alle lampadine!

Ebbene sì, avete capito davvero benissimo. Anche le lampadine finiscono con l’essere dei veri e propri vampiri. Il loro apporto in bolletta risulta essere enorme. Sono molti, poi, coloro i quali le tengono accese di notte, sia volutamente che inconsciamente. Certo, potreste dire che, ormai, sono in commercio le lampadine a Led e che, quindi, c’é un consumo minore di energia.

Ma noi vi diciamo che non è proprio così, anzi. Infatti, dovete sapere che, anche se non più in commercio, molte famiglie continuano ad utilizzare le lampadine ad incandescenza. Poniamo che si abbia in casa una lampadina ad incandescenza da 60 watt. Utilizzandola, si avrà un consumo enorme ed il suo peso in bolletta sarà di circa 65 euro all’anno.

E parliamo di una sola lampadina. Il nostro consiglio è quello di sostituirle tutte con le lampadine a Led che, a parità di wattaggio, faranno risparmiare davvero tantissimo in bolletta. Pensate che una sola lampadina vi consentirà di risparmiare, annualmente ben 55 euro. Infatti, il loro peso in bolletta, singolarmente in un anno, è pari a circa 12 euro.