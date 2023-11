Samsung, portagli il vecchio telefono rotto e ti fanno lo sconto sul nuovo I L’offerta è super

Il mese di novembre, si sa, è il più atteso dagli utenti di tutto il mondo per l’arrivo di un evento promozionale assurdo: il Black Friday.

Lo conoscete tutti. Non ha alcun bisogno di presentazioni. ma dovete sapere che sia prima sia durante quest’ultimo, di offerte e promozioni ce ne sono davvero tantissime. Tutte le grandi catene di distribuzione, ad esempio, offrono agli utenti tantissimi volantini con sconti eccezionali. In pratica, questo mese diventa molto, ma molto conveniente.

Ovviamente, però, le grandi Aziende non restano al loro posto. Parliamo dei colossi tech. Ed anche la multinazionale sudcoreana Samsung ha messo su qualcosa di davvero fantastico. Ci sono, infatti, tantissimi sconti sul proprio sito web ufficiale, sul suo store online che vi faranno girare la testa. Sono davvero assurdi.

Ed oltre la promozione legata a dispositivi come smartphone, elettrodomestici e televisori, anche di ultimissima generazione, Samsung ha messo su un altro evento davvero molto interessante. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e, soprattutto, in che modo si può approfittare di questa ghiottissima possibilità!

Samsung Trade In: sconti pazzeschi per tutti gli utenti.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si potranno ottenere degli sconti mai visti prima. E tutto consegnando il proprio smartphone usato. Ma, ovviamente, già dal nome di questa promozione si poteva evincere tranquillamente di cosa si trattasse. Ma bisogna stare molto attenti e venire a conoscenza di tutte quelle che sono le condizioni dell’offerta.

Innanzitutto, la promozione è valida solo ed esclusivamente online. Bisognerà pagare con carta di credito o di debito per avere la possibilità di aderire a Galaxy Now! C’é tempo per acquistare un nuovo device fino al prossimo 29 dicembre. Tra i dispositivi acquistabili ci sono i pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 e tutta la gamma Galaxy S23. E questo per quanto riguarda gli smartphone.

Poi ci sono i Galaxy Tab S9 e i Galaxy Tab S9 FE e tutti i Galaxy Book 3. La prima cosa da fare è mettere nel carrello il dispositivo che si vuole acquistare. Una volta qui, si deve selezionare l’opzione Galaxy Now. Ed ecco che bisognerà inserire il modello che si vuole dare in permuta, corredato da IMEI e seriale. Inoltre, c’é una prima fase di valutazione. Si verrà sottoposti ad alcune domande sulla condizione del device.

Se si utilizzano carte di credito o di debito per il pagamento si potrà avere lo sconto, relativo alla prevalutazione, direttamente all’atto dell’acquisto. Fatto ciò, bisognerà inviare al CTDI il dispositivo usato e quest’ultimo lo valuterà e tale valutazione potrà essere rispondente a quella fatta in sede di acquisto o variare per eccesso o per difetto. Nel primo caso si riceve un bonifico con la restate parte di rimborso, nel secondo caso, invece, verrà prelevata la cifra corrispondente da Samsung.