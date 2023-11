PostePay, la multa è una mazzata: sta arrivando a tutti I Hanno fatto questo banale errore

La PostePay è diventata uno degli strumenti più richiesti nel nostro paese, soprattutto con l’avvento della carta Evolution.

Come ben sapete, è dal 2003 che questa carta accompagna gli utenti nella vita quotidiana. Nel 2018, poi, è nata PostePay S.p.a., un’azienda che, oltre a fornire questa carta, offre anche servizi telefonici sia di rete fissa che di rete mobile. E’ una delle carte maggiormente utilizzate per effettuare acquisti online. E’ affiliata a ben due circuiti.

Ebbene sì, la versione standard è affiliata al circuito Visa, mentre quella Evolution al circuito Mastercard. Dovete sapere che la percentuale di utilizzo della carta per gli acquisti online supera il 35%. Sì, avete capito benissimo. Ma la sua versione Evolution consente, oltre questa tipologia di acquisti e la possibilità di essere ricaricata, anche altro.

Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di ricevere o inviare bonifici, ma anche alla possibilità di procedere a transazioni elettroniche per gli acquisti effettuati presso un esercizio commerciale fisico presente sul territorio nazionale. Insomma, gli utilizzi che gli italiani fanno di questa carta, sono i più disparati. Bisogna, però, fare molta attenzione.

Sì, perché c’é una pratica molto, ma molto comune che, però, ora può avere conseguenze, per così dire, poco piacevoli. Sì, avete capito benissimo. E sono già tantissimi che sono incappati in esse. Gli utenti si stanno ritrovando con multe salatissime sul groppone. E bisogna pagarle! Vediamo, allora di cosa si tratta e cosa sta accadendo.

PostePay, molti utenti hanno ricevuto una mazzata: non si potrà più fare così altrimenti ci sono multe da pagare.

Ebbene sì, ci sono delle regole a cui bisogna attenersi che, se non rispettate, possono far incorrere in problemi anche seri. Ed è il caso di cui vogliamo parlarvi in questo articolo. Si tratta di una prassi, ormai, consolidata. Molti utenti, infatti, si avvalgono di un servizio offerto proprio dalla carta. Ma, attenzione, ad abusarne anche una volta soltanto.

Come abbiamo avuto modo di accennare in apertura, infatti, oltre ad inviare e ricevere bonifici, questa carta può anche essere ricaricata. Ed uno dei punti in cui è possibile farlo è all’interno dei tabaccai. Ed è proprio qui che esistono delle regole ben precise da dover assolutamente rispettare. Pensate che ci sono multe salate a riguardo e molti utenti già le hanno ricevute.

In pratica, c’é un limite all’importo da poter ricaricare presso i tabaccai e questo è 997,99 euro. E questo limite vale sia per una sola ricarica, sia per diverse ricariche di cifre inferiori. Non si potrà superare questa soglia limite! E non provate a bypassare il problema. Non c’è scampo. Si viene beccati e bisogna pagare la multa!