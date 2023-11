Bancomat, la lista dei nuovi comuni dove scompariranno I Sarà un 2024 catastrofico ovunque

Gli sporteli bancomat stanno scomparendo un po’ ovunque; scopriamo insieme come e perchè.

La graduale scomparsa degli sportelli bancomat preoccupa molti cittadini italiani, è un ‘generale sentire’ avvertito da molti soggetti. La lotta, di nuovo, è contro il contante. La graduale demolizione degli ATM era iniziata ai tempi dell’epidemia Covid, quando un po’ tutti ritiravano contante agli sportelli; successivamente il trend è continuato, nella generale indifferenza delle istituzioni.

Un problema non da poco, considerando come in Italia vi siano ancora molti soggetti anziani e/o meno digitalmente alfabetizzati che utilizzano (quasi) solo contante; senza considerare il settore del piccolo commercio, tradizionalmente allergico a qualsiasi valuta digitale, ferocemente teso alla difesa del pur contante senza tracciamento di sorta. La questione della graduale scomparsa degli ATM, insomma, preoccupa e non poco.

Come si suol dire, che fare? Intanto cerchiamo di comprendere qual è la reale situazione e cosa si può fare per controllarla. Sotto il puro profilo numerico gli ATM sono scomparsi in tremila duecento comuni italiani. Un equivalente di intere regioni italiane sono pertanto scomparse dalla mappa, non hanno più modo di fornire contante a chi lo richieda. Rimangono, al più, le Poste; o qualche sparuta filiale bancaria.

Il problema si aggrava guardando invece al totale dei Comuni italiani, grandi e piccoli che siano: il 41,1% è privo di sportello bancario, ciò significa che gli ATM, complice il turismo, sopravvivono solo nelle grandi città. Villaggi di montagna, sonnacchiosi paesi in campagna, cittadine nell’entroterra, paesini sulle colline; sono tutti privi di ATM.

Come gli sportelli bancari stanno scomparendo, i dati sono raggelanti

Scendendo maggiormente nel dettaglio e toccando l’argomento dell’Osservatorio Fiba di First Cis, risultano essere quasi 250mila imprese senza una banca nel proprio comune di residenza; una carenza che si allarga a ben 4,2 milioni di cittadini. Un’assenza grave che impatta anche l’economia stessa, specie a livello logistico.

Le province peggiori, in quest’ambito, sembrano essere Vibo Valentia e Isernia. E’ stata però notata una cospicua assenza di filiali anche a Cosenza e Campobasso. In generale anche le grandi città, persino le capitali, iniziano a soffrire del fenomeno.

E’ evidente che non vi è interesse, da parte delle grandi banche, per mantenere attiva una rete di sportelli bancari. Viene ritenuta una spesa accessoria, se non superflua; meglio ridurre personale e costi, spostando tutto sul digitale e su Internet.