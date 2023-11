Aspirapolvere, non lo sai ma a quest’ora ti costa uno sbotto in più I È l’orario più comodo

Si può risparmiare molto sulla bolletta utilizzando correttamente l’aspirapolvere ed evitando determinati orari, determinate abitudini. Scopriamo insieme come.

Come utilizzare al meglio l‘aspirapolvere? Vi sono diverse tecniche e diversi strumenti, tutti parimenti utili. In linea generale però l’aspirapolvere, come tutti gli elettrodomestici, può essere utilizzato in maniera inefficace, se non proprio pericolosa. Vediamo il come e il perchè.

Innanzitutto occorre ricordare che la polvere può essere, sul lungo periodo, causa di molteplici disturbi. Asma, pulci, acari, infiammazione dei polmoni e così via. Insomma con la polvere non si scherza.

E nemmeno c’è da pigliare sotto gamba l’innalzamento delle bollette; i prezzi salgono e salgono, inesorabili e persino l’utilizzo di piccoli apparecchi può risultare dannoso, può influire negativamente sulla propria bolletta. Spesso molti vi rinunciano fin da subito, preferendo affidarsi alla cara, vecchia, ramazza.

La prima soluzione per risparmiare consiste nell’avere un’appropriata manutenzione nei confronti del proprio aspirapolvere. Non è mai il caso di ‘maltrattarlo’, è fondamentale averne cura onde funzioni bene e a lungo. L’elettrodomestico infatti consuma alti livelli di elettricità, non è da usare senza i dovuti accorgimenti.

Come usare al meglio l’aspirapolvere, segreti e tecniche per il risparmio

Innanzitutto è sempre una soluzione corretta preferire di spegnerlo quando non lo stiamo attivamente usando; meglio infatti preparare prima la stanza da pulire e solo successivamente accenderlo, senza lasciarlo con la spina collegata per lunghi periodi. Appare fondamentale ‘preparare’ la scena. Vi sono poi le tante funzioni, i tanti tasti a disposizione degli elettrodomestici moderni. In primis esiste sempre più di frequente una versione a risparmio energetico; ed è invece preferibile lasciar perdere versioni ultra potenti o che promettono una particolare forza nell’aspirazione. Il libretto di istruzioni può essere in tal senso fondamentale.

Inoltre è sempre importante cambiare, con una certa frequenza, i filtri dell’aspirapolvere, garantendo un funzionamento regolare. Si tratta di una misura igienica e, perché no, anche utile per aspirare al meglio la polvere.

Infine è bene sapere che il consumo di elettricità varia a seconda della fascia oraria; a seconda del proprio contratto vi sono ore del giorno dove azionare l’elettrodomestico è molto più costoso e altre dove invece si può raggiungere un considerevole risparmio. Ad esempio, rumore permettendo, è sempre una buona soluzione usare gli elettrodomestici durante la sera, nei weekend o nelle giornate festive.